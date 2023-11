A Pisticci panchina e illuminazione rossa, accoglienza: ecco tutte le iniziative per la Giornata sulla Violenza contro le Donne

Il Comune di Pisticci si impegna attivamente per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, con un progetto a sostegno delle donne vittime di violenza, un progetto di formazione nelle scuole e una serie di iniziative per sensibilizzare la comunità su questo tema cruciale.

Anche quest’anno le sedi comunali a Pisticci (palazzo Giannantonio) e Marconia (Delegazione comunale), e la Torre dell’orologio a Marconia, saranno illuminate di rosso.

L’Amministrazione, in linea con il proprio impegno, ha elaborato un progetto di accoglienza rivolto alle donne sole o con figli minori esposte a maltrattamenti fisici o psicologici.

Il programma prevede diverse misure volte a offrire un collocamento temporaneo di emergenza, coinvolgendo enti del Terzo Settore e selezionando il soggetto gestore del programma tra le Associazioni di Promozione sociale operanti sul territorio.

Tra le misure sperimentali previste, il progetto include una fase di ricognizione dei bisogni locali in collaborazione con vari attori del territorio, un servizio di Pronto Intervento telefonico per rispondere alle richieste immediate e uno sportello dedicato per l’assistenza e l’orientamento delle persone che ne fanno richiesta, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali comunali e altre agenzie pertinenti.

“È fondamentale garantire la sicurezza delle donne con iniziative concrete, per questo abbiamo deciso di dare un luogo sicuro alle donne che vivono una situazione di maltrattamenti fisici o psicologici”, ha detto la vicesindaco e assessora alle Pari opportunità, Rossana Florio, proponente del progetto.

“Siamo anche sempre impegnati alla costruzione di un dialogo aperto con le vittime, nonché con i giovani, per creare consapevolezza su questa tematica cruciale”.

La Giunta, infatti, ha anche in calendario un programma di interventi di formazione nelle scuole volto alla prevenzione della violenza di genere che trova forza negli stereotipi e meccanismi culturali diffusi.

Gli interventi formativi, programmati per il prossimo anno scolastico, saranno dedicati a ragazze/i, ai docenti e alle famiglie, collegandoli alla Rete di servizi del territorio, con l’obiettivo di sostenere l’Istituzione scolastica come luogo privilegiato di crescita sociale delle giovani generazioni.

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e prevenzione patrocinate dal Comune, il 24 Novembre gli studenti dell’Istituto comprensivo Quinto Orazio Flacco di Marconia inaugureranno una panchina rossa nel giardino della scuola (09.00) e poi dalle 10.00 saranno protagonisti di un’iniziativa che si terrà in Piazza Elettra a Marconia.

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sulla questione della violenza contro le donne e promuovere il rispetto nei loro confronti.

L’iniziativa culminerà in un flash mob alle 12.00.

Altro appuntamento il 25 novembre a Pisticci scalo, nella parrocchia San Giuseppe Lavoratore.

Una giornata dal titolo Vietato Morire (dalle ore 15.00) dedicata all’analisi e al confronto sia sugli aspetti giuridici sia su quelli sociali della violenza contro le donne e del femminicidio.

Sono previsti dibattiti; momenti musicali e culinari; la proiezione di un cortometraggio; una collettiva fotografica dal titolo ‘Io,Noi, Loro, Donne’; la presentazione del libro ‘Milla. Singolare di mille’ di Maria Antonietta D’Onofrio.

Parteciperanno Don Giuseppe Di Tolve, la vicesindaco Rossana Florio, la dott.ssa Grazia Benedetto, l’avv. Roselta Cicirelli dell’associazione Donne x strada.

L’evento è patrocinato dal Comune e culminerà in una fiaccolata (21.00) per le vie del quartiere.

Infine, il 27 novembre, alle 17.30, nella Sala consiliare a Pisticci, si terrà l’incontro ‘Scenari di violenza contro le donne.

Da Roma antica ai nostri giorni’, organizzato dalla Fidapa con il patrocinio del Comune.

Interverranno il Sindaco Domenico Albano, la vicesindaco Rossana Florio, la presidente Fidapa Pisticci-Marconia Marirosa Gioia, la presidente Fidapa Tursi Fausta D’Accardi.

È previsto anche un momento di divulgazione sull’esperienza dello Sportello Antiviolenza del Comune con l’intervento della dott.ssa Carmen Centola, psicologa dei Servizi sociali comunali e referente dello sportello.

Nel 2013 il Comune di Pisticci ha istituito lo Sportello Antiviolenza aperto dal lunedì al venerdì durante le ore mattutine.

Il numero di contatto è 0835 585733.