A Pisticci il Centro Polifunzionale per persone con autismo “un sogno che si realizza”: questa la struttura che lo ospiterà

Questa mattina, presso l’Abbazia Madonna del Casale a Pisticci, si è svolto un incontro sul Centro Polifunzionale dedicato alle persone con sindrome dello spettro autistico, che sarà ospitato nelle struttura.

L’evento ha offerto l’occasione di visitare gli spazi e di confrontarsi con l’associazione “La Luce Don Leonardo Selvaggi” che gestirà il centro, rappresentata dalla presidente Anna Padula.

Tra i presenti, oltre al sindaco di Pisticci, Domenico Albano:

il sindaco di Craco, Vincenzo Lacopeta;

l’assessore regionale Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico;

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

La struttura, concessa in comodato d’uso all’associazione “La Luce Don Leonardo Selvaggi”, rappresenta una realtà unica in Basilicata per il suo genere e offrirà un punto di riferimento cruciale per ragazzi e adulti con autismo, fornendo un servizio essenziale a sostegno delle famiglie.

Grazie al contributo di professionisti altamente qualificati, il centro garantirà un’assistenza specializzata, unendosi agli sforzi della comunità per supportare concretamente chi convive con l’autismo.

La giornata ha visto anche la partecipazione di diverse aziende locali e benefattori, il cui sostegno si è dimostrato decisivo nella realizzazione di questo importante progetto.

Tra i momenti significativi, il Comune di Craco ha consegnato una donazione di 10.800 euro, frutto di una recente iniziativa di raccolta fondi.

Il sindaco Albano, nel suo intervento, ha espresso il suo personale coinvolgimento nel progetto, iniziato anni fa insieme a Don Leonardo Selvaggi per il recupero dell’abbazia e, più recentemente, per l’apertura del centro:

“È un sogno che finalmente si realizza dopo tanti anni di impegno.

Questa struttura, con il suo alto valore sociale, rappresenta una risorsa di grande importanza per l’intero territorio, in quanto unica nel suo genere”.