A Montescaglioso la Notte Bianca Dei Bambini: personaggi Disney, Bolle Giganti, Magia e molto altro. I dettagli

Sabato 20 luglio arriva per la prima volta a 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗖𝗔𝗚𝗟𝗜𝗢𝗦𝗢 la 𝙉𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘽𝙞𝙖𝙣𝙘𝙖 𝘿𝙚𝙞 𝘽𝙖𝙢𝙗𝙞𝙣𝙞, una serata di festa dedicata all’allegria e intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Piazza Roma e Corso Repubblica.

A rendere entusiasmante la serata saranno:

le 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆 ;

il meraviglioso mondo delle 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗚𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶;

il suggestivo spettacolo di 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮 ;

l’entusiasmante 𝗖𝗹𝗼𝘄𝗻 ;

l’effervescente spettacolo del 𝗚𝗶𝗼𝗰𝗼𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 ;

lo straordinario 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗿𝗼𝘀 𝗚𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲 e tanto altro.

L’evento è organizzato da 𝗟𝗮𝗯 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 di Concetta Renna e promosso dal 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝗰𝗮𝗴𝗹𝗶𝗼𝘀𝗼.