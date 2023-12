A Montescaglioso imperdibile rappresentazione teatrale in dialetto Montese “Ci non fabbr’ch e non marit’ U munn’ nol’ sap’ mich'”! I dettagli

A Montescaglioso torna in scena la compagnia teatrale abbarabbisch che è lieta di presentare “Ci non fabbr’ch e non marit’ U munn’ nol’ sap’ mich'”.

Si tratta di una rappresentazione teatrale in dialetto Montese.

Il primo spettacolo è in programma oggi, Mercoledì 27 dicembre 2023, con ingresso alle ore 20.30 – sipario ore 21:00.

Prevista una Replica Sabato 30 dicembre 2023 al Teatro Don Pietro – Parrocchia Santa Lucia di Montescaglioso.

Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto a Fondazione ricerca fibrosi cistica – Onlus.

Ecco la foto degli attori e lo spettacolo in programma.