A Montescaglioso il calcio Balilla umano: ecco chi ha vinto il Torneo

Dodici squadre composte da cinque giocatori e giocatrici tutti del posto.

Età minima 15 anni fino ad arrivare ai sessanta sono i numeri del torneo di “calcio Balilla umano”, organizzato a Montescaglioso dalla Pro Loco presieduta da Valentino Didio in collaborazione con “U Piatt pront”.

Teatro del particolarissimo torneo viale Giovanni XXIII dove per l’ occasione e stato montato un gonfiabile per simulare il più classico dei biliardini di calcio balilla, all’interno del quale si sono sfidate due squadre alla volta.

Un torneo vero e proprio con due gironi, quarti, semifinali e finale andato avanti avanti fino alle due di notte, fra gli applausi il tifo dei tanti presenti per l’occasione.

Un evento goliardico e suggestivo che ha vinto la scommessa di esaltare il calcio balilla reinterpretato da persone in carne e ossa.

E’ stata una giornata – spiega il presidente Valentino Didio, per le squadre e tutti gli sportivi molto dinamica e goliardica a conferma che Montescaglioso ha voglia di divertirsi e divertire per vivere un’ estate comunque legata allo sport alla cultura ed al divertimento che come la laboriosità fa parte del dna di questo popolo e di questa città.

Merito della Pro Loco che nelle prossime settimane sempre in ambito sportivo presenterà una mostra permanente “Storia del calcio montese” dal 3 al 22 agosto.