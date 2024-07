A Montalbano Jonico tutti pazzi per Domenico Pozzovivo, fuoriclasse del ciclismo mondiale! L’importante riconoscimento

“Un abbraccio non solo virtuale per sugellare un legame che va ben oltre la semplice appartenenza.

Con grande orgoglio ieri pomeriggio, insieme ai membri dell’Amministrazione comunale di Montalbano Jonico, ho consegnato a Domenico Pozzovivo, fuoriclasse del ciclismo mondiale e cuore montalbanese, una targa donata dal Comune“.

Così il Sindaco Piero Marrese che aggiunge:

“Domenico è stato il protagonista assoluto della serata, organizzata con Ginestre Bike, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini festanti che hanno voluto onorare il nostro grande campione che in questi anni di trionfi meritati ha portato la sua comunità in bici per il mondo, l’ha fatta vincere, emozionare e sentire orgogliosa.

Abbiamo fortemente voluto questo abbraccio di Domenico con la sua gente: Pozzovivo è figlio di Montalbano Jonico ed è l’orgoglio di tutti noi.

Tutti pazzi per “Pozzo”!”.