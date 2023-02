“A Milano Montescaglioso e i Cucibocca piacciono ed anche tanto”! Ecco le foto

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa delle consigliere comunali di Montescaglioso Anna CIFRESE e Francesca MAZZOCCOLI:

“A qualche giorno dalla fine della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) 2023 ci teniamo a fare un resoconto della nostra prima esperienza a questa manifestazione.

Innanzitutto siamo state onorate di aver potuto promuovere e valorizzare i vari aspetti della nostra Città per creare attrattive tali da poter sviluppare un’ampia offerta turistica.

Come prima volta non ci sono mancate determinazione, entusiasmo, coraggio e passione per la nostra Montescaglioso.

Potevamo sicuramente fare meglio, ma le imprecisioni servono a farci crescere e migliorare.

Abbiamo incontrato culture, gastronomie e tradizioni di altri 45 Paesi diversi ed una grande varietà di proposte da circa 500 buyer, con alcuni abbiamo avuto modo di scambiarci i contatti e preso impegni per il futuro.

Tanti sono stati i visitatori che sono venuti a conoscerci alla nostra postazione dove abbiamo esposto anche alcuni nostri prodotti tipici, oltre alle proposte di strutture ricettive sul nostro territorio e la presentazione delle bellezze Montesi.

Ci hanno fatto visita, oltre che viaggiatori appassionati, tanti tour operators e giornalisti enogastronomici attratti sia dalle nostre delizie che dalle maschere del Carnevalone Montese e dalla riproduzione del Cucibocca.

Insomma, la nostra Montescaglioso piace ed anche tanto, e già a pochissimi giorni dalla fine di questa grande ‘fiera’ portiamo a casa i alcuni risultati con i primi a parlare di noi e del nostro Carnevale, ovvero la pagina ‘bimbo in viaggio’.

Ma questo è solo l’inizio!

Ringraziamo la Proloco di Montescaglioso per aver collaborato in sinergia con l’Amministrazione Comunale, i Montesi che ci hanno fatto visita allo stand, molti tra questi emigrati da anni, ed infine il Sindaco Vincenzo Zito per la convinzione con cui vuole dare al nostro territorio la visibilità che merita e per aver riposto massima fiducia in noi”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)