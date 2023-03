A Matera un’occasione unica con il maestro Michele Carulli, clarinettista e direttore d’orchestra di fama internazionale! Ecco i dettagli

Sabato 25 marzo, l’UNITRE di Matera inizia un ciclo di incontri/lezioni sulla Sinfonia Classica, nella sede del Centro Carlo Levi, alle ore 16.00.

Il maestro Michele Carulli, clarinettista e direttore d’orchestra di fama internazionale, inaugurerà questo ciclo con un primo incontro di introduzione generale per poi passare a parlare di Haydn e Beethoven, passando da Mozart, nel corso delle 4 lezioni che si svolgeranno durante l’ anno.

Un onore poter ospitare un musicista di così grande prestigio sia per l’UNITRE e sia per il Centro Carlo Levi di Matera che ha collaborato alla realizzazione del ciclo e che ospiterà nella sua sede l’iniziativa.

Michele Carulli entra giovanissimo nell’orchestra della Scala come clarinetto solista su invito di Claudio Abbado e prosegue la sua carriera di direttore d’orchestra prima in Italia e poi all’estero ricoprendo incarichi importanti in città quali Monaco, Dresda, Tokyo.

Le lezioni del maestro Carulli saranno un’occasione unica per i soci dell’UNITRE di Matera, e per quanti vorranno partecipare agli incontri, per avvicinarsi alla musica sinfonica, scoprirne l’importanza culturale e poterne apprezzare la bellezza.

