A Matera un’iniziativa di confronto sui temi dell’automotive e del tessile. L’appuntamento

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla CNA Nazionale sotto l’impulso del Presidente e dal Segretario Generale dell’organizzazione, Dario Costantini e Otello Gregorini, nel programma di visite alle imprese artigiane e alle PMI Italiane, la CNA Basilicata promuove sul territorio della regione due iniziative di confronto con gli Europarlamentari sui temi caldi dell’ automotive e del tessile abbigliamento.

A Matera, domani Venerdì 7 Marzo alle ore 19:30 all’interno della Sartoria Atelier Paola Buttiglione, in Piazza Pascoli, L’On. Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle eletto nel collegio Italia-Sud, sarà in visita per confrontarsi con alcune realtà imprenditoriali e per approfondire le sfide e le opportunità del settore.

A Potenza, sempre domani, presso la sede della CNA Basilicata alle ore 16.30 si terrà un confronto in modalità video con l’On. Michele Picaro, europarlamentare del Fratelli d’Italia, anch’esso eletto nel collegio Italia-Sud, per discutere con alcune imprese dell’indotto Stellantis, coordinate dall’associato Donato Cappiello Amministratore della CD METASL Srls, le questioni legate alla crisi dell’auto.

CNA Basilicata spiega:

“Gli incontri saranno un’importante occasione per discutere delle prospettive delle piccole e medie imprese dei comparti, da una parte il tessile abbigliamento settore che da tempo lamentano un consistente calo delle commesse nonché difficoltà indotte dalle politiche europee a supporto dell’artigianato e dell’imprenditoria locale; dall’altra si discuterà sulla crisi che ha coinvolto in pieno l’indotto legato allo stabilimento di Melfi e alle possibili prospettive future considerando i cambiamenti geopolitici in discussione in Europa in queste ore”.

Al termine della visita a Matera è previsto un breve incontro con la stampa con la partecipazione:

del Presidente di CNA Federmoda Basilicata, Donato Cirella;

del Presidente di CNA Basilicata, Leonardo Montemurro;

dei Presidente delle due Cna territoriali di Potenza e Matera Renato Zaccagnino e Matteo Buono;