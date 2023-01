A Matera una “Tombola Solidale” per aiutare chi ha più bisogno. I dettagli

L’Amministrazione comunale di Matera, ha organizzato per il 3 gennaio, alle ore 17.30 presso Casino Padula, l’iniziativa benefica “Tombola Solidale”, per salutare il nuovo anno in un momento particolare come questo, nel quale si intende condividere le festività aiutando i più bisognosi.

Spiega il sindaco Domenico Bennardi:

“In questo contesto si è pensato di utilizzare un sito di interesse collettivo, per unire le persone, ritrovando un motivo di aggregazione attraverso il gioco della tombola materana, che diventa un mezzo per aiutare concretamente chi ha più bisogno.

La vicinanza, il condividere momenti speciali, sono il cuore di un progetto che passa per una tombola da giocare tutti insieme rievocando personaggi, monumenti, credenze e tanti aspetti della Matera di un tempo.

L’iniziativa nasce per passare un po’ di tempo in compagnia, per far conoscere a più persone possibile, la location a disposizione delle iniziative sociali”.

I premi sono offerti dall’amministrazione cittadina, mentre l’iniziativa è organizzata con la preziosa e volontaria collaborazione dell’associazione MUV Matera (Museo virtuale della memoria collettiva).

Le cartelle non si venderanno, ma chi vorrà potrà giocare liberamente e, altrettanto liberamente, potrà donare un contributo per i bisognosi della città.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)