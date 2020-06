A Matera una raccolta alimentare per aiutare le persone in difficoltà. I dettagli

Domani, Martedì 2 Giugno, la Lega Giovani di Basilicata ha promosso una raccolta alimentare di beni di prima necessità da donare a famiglie in difficoltà e meno abbienti.

Tre le città interessate ci sono: Potenza (piazza Matteotti), Matera (piazza Mulino), Melfi (via Gabriele D’Annunzio).

Ha dichiarato il coordinatore regionale Lega Giovani, Gabriele Propati:

“È un momento di grande difficoltà.

Su indirizzo del Coordinatore Federale, On. Luca Toccalini, e del nostro leader Matteo Salvini, anche in Basilicata, così come in tutta Italia, scende in campo una grande azione di solidarietà.

L’immobilismo del governo Conte ha messo il paese in ginocchio.

I nuovi poveri sono aumentati del 105%.

Con questa iniziativa intendiamo sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni a non lasciare nessuno indietro”.

