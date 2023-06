A Matera un nuovo campo da basket! Ecco le foto

È stato inaugurato stamattina, il nuovo campo da basket tra le vie Vena e Tamerici, al rione Lanera.

Una cerimonia sobria e allegra, alla presenza dei ragazzi del vicino istituto “Nicola Festa”, che sarà tra i maggiori utilizzatori della nuova struttura.

Un luogo di aggregazione e sana pratica sportiva, sorto in un vuoto contenitore di cemento armato, grazie alla sinergia finanziaria e di idee dell’Amministrazione comunale, con l’azienda di Stato “Sport e Salute” (bando “Sport di tutti – Quartieri”), la società sportiva “Virtus Matera”, cooperative sociali e associazioni.

Un esempio virtuoso di lavoro collettivo, presentato dal sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore allo Sport, Antonio Materdomini, la dirigente dell’Istituto “Festa”, Maria Rosaria Santeramo, il delegato regionale di “Sport e salute”, Matteo Trombetta, il presidente e il coach della Virtus Matera, Raffaele Rubino e Antonio Conterosito.

Bennardi ha sottolineato come quest’opera sia:

“Uno degli esempi di co-progettazione dove enti pubblici e associazioni del Terzo settore, insieme partecipano a un bando, ciascuno mettendo a disposizione un proprio bene (materiale, umano, ecc.) per la convergenza di intenti.

L’accordo è stato stipulato nell’aprile 2021 e porta la firma di questa amministrazione, credo sia un esempio che farà storia, e mi auguro diventi un modello anche per chi verrà dopo di noi“.

La struttura sarà disponibile non solo per le vicine scuole, ma per tutti i giovani del rione Lanera e della città.

Ha detto ancora il sindaco:

“Per questa ragione auspichiamo che i cittadini ed i giovani fruitori, siano i primi custodi del nuovo campo, per evitare incursioni non finalizzate alla socializzazione ed alla pratica sportiva, nonché deprecabili atti di vandalismo.

I cancelli saranno sempre aperti durante il giorno, ora sta a voi custodire e difendere un bene di tutti”.

Si sta lavorando a un regolamento per l’utilizzo del campetto, che resterà aperto a tutti durante le ore diurne e nella prima serata.

Materdomini ha parlato di:

“Gioia infinita per questo campetto.

Stiamo lavorando per dotare la città di tanti altri spazi all’aperto e al chiuso, per praticare sport; questa è una mission per la nostra amministrazione.

Ringrazio ‘Sport e salute’ e la Virtus per quello che hanno fatto”.

