A Matera un incontro “per conoscere lo stato degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata”. I dettagli

Presso la sede di Confapi Matera gli Edili della Sezione ANIEM, guidati dal Presidente Mario Bitonto, hanno incontrano l’avv. Gianmarco Blasi, Soggetto Attuatore Delegato del Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico della Regione Basilicata.

L’incontro, richiesto dagli imprenditori per conoscere lo stato dell’arte degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata, ha rivelato il potenziale di risorse disponibili che il Commissario si accinge a mandare in gara nei prossimi mesi.

235 Milioni di euro è il totale dei finanziamenti per numerosi appalti espletati e da espletare sul territorio regionale, notoriamente fragile ed esposto a rischio di dissesti, frane, esondazioni, ecc., e per questo bisognoso di interventi urgenti.

Il Presidente Bitonto, a nome della Categoria, ha espresso preoccupazione per il ritardo finora accumulato nell’appaltare i lavori, con conseguente aumento del rischio per il territorio e mancanza di lavoro per le imprese che sono in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle opere.

Il Presidente, inoltre, ha chiesto espressamente che i progetti siano realmente esecutivi e che si investa di più nelle indagini preliminare, condizione necessaria per la buona esecuzione delle opere.

L’avv. Blasi ha dichiarato che il suo obiettivo, su specifica indicazione ricevuta dal Commissario – il Presidente della Regione Vito Bardi – è quello di fare presto e bene, cioè di spendere tutte le risorse disponibili nel tempo minore possibile, mirando a far lavorare le imprese locali e a dare una risposta occupazionale al territorio.

Rotazione e territorialità, quindi, saranno i principi cardine del suo mandato, insieme al miglioramento della qualità della progettazione.

La normativa consente di andare in deroga a molte leggi nazionali e questo dovrebbe facilitare il lavoro.

Al termine dell’incontro, il Soggetto Attuatore Delegato si è reso disponibile a fare incontri periodici per una verifica dell’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Presidente degli Edili ha rivolto un particolare ringraziamento all’avv. Blasi per la disponibilità dimostrata, auspicando tempi certi sulle gare d’appalto e sulla cantierizzazione delle opere.

I benefici ricadranno sia sul fragile territorio lucano e sulle popolazioni interessate, sia sull’economia del settore edile, che coglierebbe l’occasione per rilanciarsi.

I cantieri edili, infatti, sono un volano potenziale per rimettere in moto l’economia.