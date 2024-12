A Matera un Centro sulla Scienza delle Città. Ecco quando la presentazione ufficiale

Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 9 nella sala conferenze n. 2 al 4° piano della Casa delle Tecnologie Emergenti, in Via San Rocco a Matera è in programma la presentazione ufficiale del Centro Interdipartimentale sulla Scienza delle Città (CISC) di Matera a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’evento, aperto al pubblico e alla stampa, vedrà la partecipazione di esponenti di rilievo delle istituzioni locali e nazionali, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca.

All’iniziativa saranno presenti:

Maria Rita Iaculli – Subcommissario Governativo del Comune di Matera,

Nicola Fantini, Membro del Consiglio d’Amministrazione del CNR,

Andrea Orlandini – Membro del Comitato Scientifico del CNR.

Un’iniziativa di rilievo nazionale e internazionale, per studiare e affrontare le sfide del futuro urbano attraverso un approccio scientifico e interdisciplinare.

La Urban Intelligence propone, come metodo di analisi e di lavoro sulla città, la gestione e l’evoluzione del Gemello Digitale Urbano (GDU), un cyber-physical-social systems che, evolvendo con la città ed apprendendo da essa, consente una maggiore comprensione delle sue dinamiche tramite metodi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, simulazione e calcolo ad alte prestazioni, ottimizzazione e supporto alle decisioni.

Il Centro Interdipartimentale sulla Scienza delle Città di Matera, avrà tra i suoi obiettivi principali:

lo sviluppo della ricerca multidisciplinare sul tema dello Urban Intelligence;

il trasferimento delle conoscenze e le tecnologie sviluppate;

la facilitazione dello scambio di metodologie, modelli e strumenti tra le città e le amministrazioni coinvolte.

La missione del CISC sarà quella di realizzare un luogo aperto alla scienza e alla ricerca per il supporto alla gestione delle città attraverso lo sviluppo della Urban Intelligence, l’avanzamento della ricerca, e il trasferimento tecnologico dei risultati.

Di seguito la locandina con i dettagli.