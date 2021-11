Domenica 7 Novembre alle ore 11:30 – in occasione dell’incontro tra Matheola e Viggiano, valido per la Coppa Basilicata di Eccellenza Femminile – sarà inaugurato il nuovo campo di calcio di via della Tecnica (Zona Paip).

Alla inaugurazione prenderanno parte il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore allo Sport, Giuseppe Sarli.

