A Matera torna “la corsa più grande del mondo”: donazioni per supportare azioni di pace in Palestina. I dettagli

Martedì 1º marzo, alle ore 9:30, presso la “Sala Mandela” del Comune di Matera, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Vivicittà 2025, proposto nella Città dei Sassi dal Comitato Territoriale Uisp di Matera.

Giunto alla sua 41esima edizione, l’appuntamento con “la corsa più grande del mondo” è fissato per domenica 6 aprile. L’edizione annuale materana offre un’unica originale formula: si parte alle ore 10:30 da piazza San Pietro Caveoso per la passeggiata ludico-motoria su un tracciato di 3,5 km che si sviluppa nei suggestivi vicoli Sassi e tra le vie del centro storico.

Una manifestazione unica nel suo genere, quella del Vivicittà, che richiama le famiglie nelle principali piazze della penisola, da Nord a Sud, per ribadire l’importanza di valori inestimabili come la pace, i diritti umani, l’Europa, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli.

È possibile pre-iscriversi all’evento con un costo di 6 € raggiungendo la sede Uisp Matera in via Ettore Maiorana 82 oppure telefonando al numero 0835334076. La sede Uisp è aperta da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16:00 alle 19:00.

Le iscrizioni si effettueranno anche domenica 6 aprile in piazza San Pietro Caveoso, a partire dalle ore 9:00, con il costo di 9 €.

La quota di iscrizione per gli over 65 è di 4 €, mentre sono presenti determinate agevolazioni per le famiglie, al fine di incentivare la loro presenza, con il pacchetto “family” costituito da 3 persone al costo di 12€ o da 4 persone al costo di 16€.

Inoltre, come consuetudine, Uisp dedica una significativa attenzione al mondo scuola prevedendo un’agevolazione per le iscrizioni provenienti dagli istituti scolastici tramite l’omaggio di materiale sportivo.

Nel corso della conferenza, il presidente del Comitato Territoriale UISP di Matera, Michele Di Gioia, ha dichiarato:

«Quest’anno abbiamo deciso di dare spazio a un’unica iniziativa (la passeggiata ludico-motoria), in quanto desideriamo coinvolgere le famiglie materane.

A tal proposito, abbiamo ideato i pacchetti “family” che intendono stimolare la presenza di tutti e di tutte, dai più piccoli ai più grandi. Insieme, dal cuore del centro storico della Capitale Europea della Cultura per il 2019, ribadiremo un messaggio di pace e di rispetto dei diritti in una fase storica complessa, segnata tristemente da scenari e conflitti di guerra.

Questo è il valore sociale dello sport al quale intendiamo dare significato e per cui ci impegniamo quotidianamente.

Sono certo che, anche quest’anno, ci sarà una straordinaria risposta da parte della comunità e tutti insieme condivideremo un momento speciale di aggregazione e promozione dei valori di pace e solidarietà.

Vivicittà non è solo una corsa, ma un viaggio che tocca le vite delle persone e delle comunità, favorendo la creazione di legami e relazioni che durano oltre il traguardo».

Anche il presidente del Comitato Regionale di Basilicata, Giuseppe Pecora, è intervenuto:

«Vivicittà è un evento che unisce sportivi, famiglie e cittadini di tutte le età in una passeggiata ludico-motoria, pensata per promuovere uno stile di vita sano e rafforzare il senso di comunità.

È un evento storico della nostra associazione che vuole guardare al futuro: corriamo per la pace, per l’ambiente, per il rispetto dei diritti umani. Come Comitato Regionale di Basilicata siamo presenti per fornire tutto il nostro supporto a questa iniziativa, oltre che per celebrare lo sport come strumento di benessere, solidarietà e inclusione.

Domenica si correrà in tante città in Italia e nel mondo. Nella nostra regione anche a Picerno.

L’invito, chiaramente, è quello di partecipare tutti insieme per trascorrere una meravigliosa giornata, con l’idea che ogni passo contribuisca a una causa più grande: la celebrazione della libertà di correre, un diritto che deve appartenere a tutti».

Anche quest’anno, un euro raccolto per ogni partecipante verrà donato per supportare azioni di pace in Palestina.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera.