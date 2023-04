A Matera Sport per tutti: ecco il progetto per sostenere e valorizzare il suo ruolo dopo il Covid

Progetto “SportPerTutti”: si sono tenuti a Matera i “Living Lab Regionali” promossi da Uisp Basilicata per confrontarsi sulla dimensione sociale ed ambientale dello sport.

Il progetto “SportPerTutti”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Art.72 del DL 3 luglio 2017, Annualità 2020, è una rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post “Covid-19”.

Il progetto che si sta realizzando in 16 regioni italiane con il coinvolgimento di 38 Comitati Uisp tra territoriali e regionali, ha fatto tappa a Matera il 31 marzo e il 1 aprile u.s. con due giorni di incontri tematici sul ruolo dello sport sociale per la coesione delle comunità, per la realizzazione di attività di co-sviluppo finalizzate a sostenere il valore aggiunto dello sport e dell’attività fisica, per il raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali ed economici individuati nell’Agenda 2030 e nella Politica di Coesione 2021-2027.

Strategico è stato il coinvolgimento di soggetti di cittadinanza attiva, Università, rappresentanze sociali, Enti Locali e del Terzo settore sportivo in rappresentanza del partenariato istituzionale, sociale ed economico della Basilicata per condividere azioni in grado di avere un impatto sulla promozione della salute, periferie urbane e sociali da rimettere al centro, sviluppo sostenibile e transizione ecologica secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Gli incontri hanno avuto luogo presso Spazio Spine Bianche – Laboratorio Urban Center a Matera, centro multifunzionale per l’innovazione sociale del Comune di Matera, partner del progetto insieme all’Asm di Matera, che rappresenta uno spazio a disposizione di cittadini e associazioni per attività laboratoriali e di formazione, ubicato nel popolare rione Spine Bianche.

Il primo appuntamento promosso dal Comitato Regionale Uisp Basilicata Aps si è tenuto venerdì 31 marzo con il tavolo tematico sulla dimensione sociale dello sport “Comunità attive Basilicata”, come l’omonimo programma del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. Il Piano prevede lo sviluppo di strategie multisettoriali volte a favorire l’integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali, sportive, turistiche, culturali, economiche, ambientali, sviluppando anche interventi per creare contesti ed opportunità favorevoli all’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età per contribuire al controllo delle Malattie Croniche non Trasmissibili e ridurne le complicanze. Per raggiungere l’obiettivo complessivo dell’adozione di corretti stili di vita, va facilitato il coinvolgimento delle persone con disabilità, quelle portatrici di disagio psichico o disturbo mentale, quelle che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità, solitamente meno attive e più difficili da raggiungere e coinvolgere.

Ne hanno discusso insieme il Portavoce del Forum del Terzo Settore Basilicata, Giuseppe Salluce e al Presidente del Csv Basilicata, Antonio Bronzino, Mariangela Mininni Responsabile Programma Comunità Attive del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 – Dipartimento per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, Angelina Lettieri Responsabile Ufficio Terzo Settore del Dipartimento per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, Valeria Piscopiello, Assessora allo Sport, Politiche Sociali e Scuola del Comune di Matera, Carmela Bagnato Responsabile U.O.S.D. Nutrizione Clinica e Dietologia ASM di Matera, Franco Dimona, Presidente Ordine dei Medici di Matera, Michele Ventrelli, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo G. Pascoli di Matera.

All’incontro, moderato da Michele Di Gioia, Presidente Uisp Basilicata, hanno inoltre preso parte rappresentanti di Enti del Terzo Settore e associazioni del territorio.

Sport e Rigenerazione urbana è stato l’argomento di discussione del tavolo tematico dedicato alla dimensione ambientale dello sport, programmato sabato 1 aprile.

La riflessione è partita dall’ OBIETTIVO 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che richiede forme più inclusive e sostenibili di urbanizzazione, basate in particolare su un approccio partecipativo, integrato e sostenibile alla pianificazione urbana.

Esso mira a garantire l’accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri e inclusivi, soprattutto per le donne ei bambini, gli anziani e le persone con disabilità, e di fornire l’accesso ai sistemi di trasporto sicuri e convenienti.

Il ruolo dello sport è fondamentale per risocializzare lo spazio pubblico.

Lo sport è un’attività sociale, anche quando praticata individualmente, tanto più quando svolta in contesti collettivi ed è frutto della libera auto-organizzazione dei cittadini: e sono soprattutto gli spazi pubblici, inevitabilmente, i luoghi che i cittadini cercano e rivendicano per praticarlo. Attraverso lo sport si possono restituire ai cittadini, luoghi delle città “dimenticati” rendendoli visibili, accessibili aperti a tutti.

Come ha di recente dichiarato Vanessa Pallucchi – Portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore: “Le periferie urbane sono i luoghi in cui si manifestano con più evidenza le disuguaglianze sociali, ma allo stesso tempo, raccontano esperienze di successo dove si è manifestato un importante attivismo sociale e culturale”.

Ne hanno discusso insieme al Portavoce del Forum del Terzo Settore Basilicata, Giuseppe Salluce e al Presidente del Csv Basilicata, Antonio Bronzino, Rossella Nicoletti, Vicesindaco del Comune di Matera, Emiliana Lisanti, Consigliera Pari Opportunità della Provincia di Matera, Matteo Trombetta, Sport e Salute Basilicata, Lucia Carone, Istituto Comprensivo Minozzi – Festa di Matera, Pasquale Bonasora, Presidente Labsus, Laboratorio per la Sussidiarietà, Gianfranco Marocchi, Forum Nazionale del Terzo Settore, Massimiliano Burgi, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Eustachio Nicoletti, Segretario Provinciale SPI – CGIL di Matera.

All’incontro, moderato da Michele Di Gioia, Presidente Uisp Basilicata e da Gianleo Iosca, Direttore Csv Basilicata, hanno inoltre preso parte rappresentanti di Enti del Terzo Settore e associazioni del territorio.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione ai Living Lab Regionali” ha dichiarato il Presidente del Comitato Uisp Basilicata, Michele Di Gioia. “Un’opportunità per consolidare la rete di alleanze territoriali, promuovere il dialogo tra Enti del Terzo Settore, Enti Locali, rappresentanze sociali e soggetti di cittadinanza attiva per condividere azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni”.a

