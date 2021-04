A Matera sorge il “Bosco della rinascita” in ricordo delle tante vite spezzate a causa della pandemia

Anche Matera, come Bergamo, avrà un bosco per ricordare le vittime della pandemia.

Nella Giornata della Terra, con la messa a dimora di 50 piante, è stato inaugurato presso l’Istituto tecnico agrario ”Gaetano Briganti”, annesso all’Iis ‘Antonio Turi”, il “Bosco della rinascita”.

L’iniziativa ha coinvolto anche Regione Basilicata, Amministrazione provinciale e Comune di Matera ed è stata promossa dalla presidenza della scuola.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione del ‘Bosco della Rinascita’ in contrada Rondinelle a Matera, manifestazione organizzata dall’Istituto Tecnico Agrario ‘Briganti’ insieme alla Provincia di Matera.

Quale giorno migliore se non oggi, nel quale si celebra la giornata mondiale della Terra ‘Earth Day’.

Ho voluto dedicare un momento del mio tempo ai ragazzi dell’istituto agrario che si prenderanno cura del Bosco.

Piantare e far crescere una pianta, in questo momento, significa simbolicamente far rinascere la speranza e, allo stesso tempo, fare in modo che queste piante possano essere motivo di ricordo di tutte le vite spezzate a causa della pandemia.

Come scriveva Bruce Lee nei suoi pensieri: ‘Le avversità della vita vi scuotono ai livelli più alti, proprio come una tempesta violentissima, che però, una volta passata, fa crescere le piante‘”.

Ecco alcune foto della giornata.

