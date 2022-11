A Matera si diventa Detective tra i Sassi: ecco il gioco a squadre per indagare sul mistero della storia della nostra Città

Domenica 4 Dicembre 2022, dalle 9:00 alle 12:30, torna a Matera l’Urban Game “Detective tra i Sassi – Le Cronache Bizantine”, con un format tutto rinnovato e con tante piacevoli novità, tra cui il patrocinio della Città di Matera e la collaborazione con l’Associazione “Volontari Open Culture 2019″.

IL GIOCO

I giocatori, divisi in squadre, diventeranno Detective del passato, e indagheranno un mistero della storia della città avvenuto durante l’assedio Saraceno del X Secolo, quando la città era contesa tra Longobardi e Bizantini.

Obiettivo del gioco è ritrovare un luogo perduto, grazie all’aiuto di 4 personaggi storici, posti a presidiare altrettanti quadranti del centro storico cittadino.

Ogni personaggio assegnerà alle squadre 5 missioni, che dovranno essere tutte portate a termine, per ottenere un indizio e le istruzioni necessarie per raggiungere il personaggio successivo.

I giocatori dovranno essere abili e rapidi, per ottenere il maggior numero di punti, utili a scalare la classifica finale, e gli indizi per scoprire il luogo misterioso.

LE SQUADRE

Partecipano al gioco fino a 20 squadre formate da minimo 3 e massimo 6 giocatori. Possono giocare tutti, compresi i bambini dagli 8 anni in su, se accompagnati dai genitori (i bambini sotto gli 8 anni possono accompagnare i loro adulti di riferimento, ma non sono considerati giocatori). I giocatori con più di 14 anni possono fare squadra senza un adulto.

COME ISCRIVERSI

Da Lunedì 21 a Mercoledì 30 Novembre, un referente potrà iscrivere la propria squadra (almeno 3 partecipanti massimo 6 partecipanti), compilando il modulo alla pagina bit.ly/cronachebizantine. L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui si versa il contributo* di € 6,00 per partecipante; il referente avrà cura di versare il contributo per tutta la sua squadra entro e non oltre le ore 18:00 di Mercoledì 30 Novembre 2022, presso uno degli esercizi convenzionati in città:

Libreria Di Giulio – Via Dante Alighieri n° 61/F, Matera

Caffetteria Di Simine – Via Vitantonio Conversi n° 1, Matera

* Il contributo di partecipazione, al netto delle spese organizzative, è finalizzato a finanziare il Progetto della Comunità Educante (https://www.giallosassi.it/comunita-educante/).

IL GIORNO DEL GIOCO

L’appuntamento, è alle ore 9:00, in Piazza Vittorio Veneto, dove ogni squadra riceverà il proprio kit di gioco. La mattinata si concluderà entro le ore 12:30.

“Detective tra i Sassi – Le Cronache Bizantine” è solo il primo di una serie di appuntamenti che ci accompagneranno nel corso dei prossimi mesi, con cui ritroveremo il piacere di scoprire il territorio in maniera divertente.a

