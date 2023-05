A Matera Morgan, Sergio Cammariere, Nicolò Fabi e tanti altri artisti! Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Da giugno a settembre 2023 otto appuntamenti imperdibili, ospitati in un luogo di grande pregio per far scoprire il patrimonio culturale del territorio

Arriva a Matera “Estati D’Animo”, la rassegna culturale a cura di MilanoK3 e del Museo Nazionale di Matera, con la collaborazionedi PM Eventi, con il patrocinio del Comune di Matera e il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Il Festival si svolgerà da giugno a settembre presso la Terrazza Lanfranchi, con un cartellone culturale per gli amanti della musica cantautorale italiana.

Angelo Calculli dichiara:

“La valorizzazione di siti culturali passa anche attraverso un loro utilizzo che possa renderli pop.

Estati d’Animo è una rassegna che attraverso una serie di eventi pop, non solo inteso come genere musicale, si pone l’obiettivo di contribuire alla promozione di luoghi di valenza storico culturale come il Museo Nazionale di Matera e nella fattispecie della terrazza esterna a Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata.

Un doveroso ringraziamento da parte di Mk3 e PM eventi va alla ‘visionaria’ direttrice del Museo Annamaria Mauro, alla Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Domenico Bennardi e dell’Assessore Tiziana D’Oppido, oltre a Intesa Sanpaolo, main sponsor della manifestazione, e a Calìa Italia”.

Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo dichiara:

“Intesa Sanpaolo interpreta il proprio impegno in campo culturale, quale vera e propria assunzione di responsabilità sociale, ritenendo che una impresa bancaria debba concorrere alla crescita del proprio Paese sia da un punto di vista economico che culturale e civile.

Quindi per noi è motivo di orgoglio sostenere una manifestazione come Estati d’Animo in programma a Matera, per affermare l’importanza del legame che ci lega con questo territorio e per valorizzare una iniziativa che ha il merito di diffondere la passione per la cultura presso il largo pubblico, soprattutto giovani e bambini”.

La direttrice del Museo Nazionale di Matera, Annamaria Mauro, dichiara:

“Attraverso questa rassegna estiva sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi il Museo intende arricchire l’offerta culturale messa a disposizione dei visitatori, attraverso delle proposte che mirano ad avvicinare un pubblico sempre più ampio e variegato”.

Line-up artisti e date:

15 Giugno, SERGIO CAMMARIERE;

17 Giugno, MORGAN;

13 Luglio, NELLO DANIELE;

14 Luglio, I CUGINI DI CAMPAGNA;

07 Agosto, NICCOLÒ FABI;

12 Agosto, DARDUST;

08 Settembre, JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE;

09 Settembre, VALENTINA PARISSE, MICHELE MONINA & LUCCIOOLA.

Le prevendite sono disponibili online sul circuito TicketOne.

Infoline: +39 348 6066347

L’organizzazione ringrazia per la realizzazione e il supporto: Main Sponsor Intesa Sanpaolo, Calìa Italia, Radiosa Music, PM Eventi e MP Company.a

