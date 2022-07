A Matera medico aggredito in Ospedale! I dettagli

Sconcerto a Matera.

Ecco quanto denuncia Marina Susi, medico dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” e consigliere comunale eletta con la lista civica “Matera per Giovanni Schiuma”:

“Così non si può!

Esprimo tutta la mia solidarietà al Dott. Salvatore Tardi, primario della UOC di Geriatria e Direttore del Dipartimento Medico dell’Ospedale Madonna delle Grazie.

Ieri, nel pieno esercizio delle sue funzioni, il Dott. Tardi, alla presenza di attoniti ed impietriti infermieri, è stato violentemente aggredito e picchiato dal parente di un paziente ricoverato.

Il dottor Tardi è stato soccorso dai Dott. Giuseppe Romano, che coraggiosamente, è intervenuto separando l’inarrestabile aggressore dal collega.

L’instancabile e generoso Dott. Tardi non merita ciò che gli è accaduto.

Salvatore, tutta la classe medica è con te, ti siamo vicini condividendo la tua amarezza.

Talvolta ci sentiamo soli, troppo soli, intenti come siamo a tentare di fornire risposte ai bisogni dei pazienti, in un momento difficile, come quello che la sanità sta attraversando.

Forza Dott. Tardi”.

