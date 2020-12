A Matera mancano i vaccini antinfluenzali! L’Azienda sanitaria spiega cosa è accaduto con la fornitura

L’Azienda Sanitaria di Matera spiega in una nota a che punto è la fornitura di vaccini antinfluenzali sul territorio:

“Il cospicuo numero di richieste di vaccini antinfluenzali, quest’anno, ha portato in affanno la produzione delle aziende farmaceutiche presenti a livello nazionale e mondiale, causando un notevole ritardo nella distribuzione delle dosi.

Lo conferma il fatto che l’A.I.F.A., Agenzia Italiana per il Farmaco, nella lista dei farmaci mancanti ha inserito tutti i vaccini antinfluenzali.

Tutte le ASL presenti sul territorio, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i centri vaccinali e le farmacie, sono in attesa di ricevere le dosi per poter continuare la campagna vaccinale prevista per l’anno 2020/2021.

L’Azienda Sanitaria di Matera, il giorno 29 ottobre 2020, ha effettuato un ordine per le strutture di Matera e di Policoro.

L’Azienda farmaceutica ha consegnato solo le dosi destinate a Policoro, quindiml’ASM è in attesa di un nuovo lotto d’importazione per le restanti dosi di Matera.

L’U.O.C. della Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Madonna delle Grazie, su espressa richiesta del Direttore Generale Gaetano Annese, ha ulteriormente sollecitato l’Azienda farmaceutica ‘Seqirus’ a fornire, in tempi rapidi e veloci, le dosi di vaccino ordinate.

La suddetta azienda auspica di poter provvedere alla fornitura del lotto mancante entro la settimana prossima.

Va sottolineato, inoltre, che molte gare per l’acquisizione della fornitura dei vaccini antinfluenzali sono risultate deserte”.

