A Matera “L’Ospedale in piazza”: al via la campagna di controlli gratuiti! I dettagli

È partito anche quest’anno il tour di “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell’udito promossa dall’omonima Onlus, che per l’undicesimo consecutivo porta il tema della prevenzione in tutta Italia:

“Domenica 11 Ottobre (dalle ore 10:00 alle ore 19:00), la campagna si svolgerà a Matera in Piazza San Francesco.

Ad accogliere i cittadini, medici e personale sanitario, oltre ai volontari della Croce Rossa, insieme al partner tecnico Istituto acustico Matera-Bari.

L’undicesima edizione della campagna è partita il 27 Settembre con un programma che si snoda su 4 domeniche (fino al 18 Ottobre) coinvolgendo gli Ospedali di circa 20 città con medici specialisti e tecnici dell’udito che per un’intera giornata saranno a disposizione dei cittadini nelle piazze di riferimento.

Per portare la prevenzione tra i cittadini si rinnova dunque il sodalizio con le strutture ospedaliere, la Croce Rossa e un partner d’eccezione come Enel che ha incoraggiato e sostenuto fortemente l’iniziativa, nella convinzione che proprio in questo momento è importante non fermare l’attività di prevenzione, rivolta soprattutto agli anziani, altrimenti fortemente condizionata dal Covid”.

Valentina Faricelli, presidente della Onlus, spiega:

“Sarà certamente un’edizione diversa dalle altre.

Saranno adottate tutte le necessarie norme”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

