A Matera lo “sport per la pace”: tutto pronto per l’evento. I dettagli

Nell’ambito del bando e programma nazionale SPORT E SALUTE, sabato 19 marzo 2020 dalle ore 11:00 sarà organizzato l’evento inaugurale “LO SPORT PER LA PACE”, presso il Palazzetto di Lanera G.Grieco – Villaggio del Fanciullo.

Alle 12:00 sempre all’interno del Palasport di Lanera, è prevista una Conferenza Stampa di presentazione del progetto che ha visto come capofila la società Virtus Matera group 2016 supportata come partner dal Comune di Matera.

Alla conferenza stampa interverrà il Sindaco di Matera Domenico Bennardi (o suo delegato per motivi sanitari), l’assessore allo Sport del Comune di Matera, dott.ssa Valeria Piscopiello, Vito Cozzoli Presidente nazionale e Amministratore delegato di Sport e salute Spa, l’azienda pubblica italiana, con azionista unico il Ministero dell’economia e delle finanze, nata per occuparsi dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale, Matteo Trombetta Segretario Regionale di Sport e Salute, Antonio Conterosito responsabile del progetto della Virtus Matera Group.a

