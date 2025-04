A Matera l’ex pallavolista Barbara Fontanesi. Ecco l’appuntamento

“Costruire la comunità attraverso lo sport”: un’idea che ha sempre trovato in prima linea il Centro Sportivo Italiano e che, soprattutto oggi, è di grande attualità.

Ne parleranno, Sabato 12 Aprile dalle ore 16:00 presso il salone “Don Franco Taccardi” della Parrocchia di San Giacomo, in via Enrico Fermi, gli ospiti del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, con ospite d’eccezione Barbara Fontanesi, ex pallavolista della PVF Matera e della Nazionale italiana, grande protagonista sul campo, ma anche dietro la scrivania, come Presidente e Fondatrice di “Fuori Campo 11” e come allenatrice e dirigente sportiva, oltre che presidente della Consulta dello Sport di Sassuolo.

Il CSI Matera spiega:

“Ogni comunità, da decenni, è predisposta ad unirsi per i propri colori, il proprio sport preferito, la propria squadra; ogni comunità, ha bisogno di un punto di ritrovo, un fulcro o un cardine al quale poggiarsi per supportare l’appartenenza.

Tante comunità sono rette dallo sport, che spesso va oltre il suo naturale evolversi in gioco, ma guarda oltre, guarda al creare ambienti, luoghi sia fisici che immateriali, spazi che vengono occupati da giovani, giovanissimi e adulti stretti intono ad uno stesso fine, ad un obiettivo comune, facilitando la creazione proprio della comunità.

Per questo, il Comitato Territoriale di Matera ha voluto approfondire e raccontare questo aspetto legato allo sport attraverso i racconti e le esperienze di ospiti importanti e con diverse sfaccettature, legate allo sport, alla comunità e al sociale.

Così, è nato il Convegno “Oltre il gioco, lo sport costruisce comunità””.

Come detto, ospite d’eccezione Barbara Fontanesi, che vincendo trofei in Italia e in Nazionale ha costellato una carriera di successi giungendo anche tra le fila della mitica PVF Matera.

La campionessa, ora allenatrice, dirigente sportiva e amministrativa, sarà affiancata:

dalla dottoressa Teresa Franco, Consigliere Federale per la Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e componente consiglio Csi Matera, Fisioterapista e allenatrice;

dal Presidente Regionale del Csi Basilicata, Domenico Lavanga, con alle spalle una lunga carriera dirigenziale;

il Direttore della Cooperativa Sociale “Fratello Sole”, dottor Roberto Grieco che racconterà la sua esperienza di comunità;

il Consulente Ecclesiastico del Csi di Matera, don Nicola Gurrado.

Ecco la locandina dell’incontro.