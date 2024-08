A Matera l’evento culturale inedito “The hole of light”. Ecco di cosa si tratta

Si terrà Lunedì 1° Settembre, alle ore 9:30 nella sala “Mandela” del municipio, la conferenza stampa di presentazione dell’evento culturale inedito “The hole of light”, organizzato dal circolo “Radici” con l’Amministrazione comunale di Matera, in programma il prossimo Venerdì 6 Settembre alle ore 20.30 presso l’auditorium “Gervasio”.

The hole of light (titolo inglese perché sarà diffuso anche all’estero) è un video di 25 minuti realizzato dal Maestro Gianni Ephrikian, socio onorario del circolo Radici, con sue musiche originali composte prendendo spunto da alcune poesie di Luca Orioli (figlio di Olimpia, socia fondatrice ed onoraria del circolo Radici), che, pur essendo scomparso per cause ancora imprecisate all’età di soli vent’anni, scriveva versi sin dalla sua adolescenza; proprio come Rocco Scotellaro, altro poeta lucano di grande levatura internazionale.

Alla conferenza stampa per approfondire i contenuti e gli obiettivi dell’evento a ingresso libero, parteciperanno il sindaco, Domenico Bennardi, con Olimpia Orioli Fuina e il presentatore della serata Nicola D’Imperio.

Ecco la locandina.