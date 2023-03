Il giorno 21 Marzo alle ore 17:30 in Piazza Montegrappa, Borgo La Martella a Matera, si svolgerà l’evento “70 popoli, tradizioni di tante etnie in un borgo unico”, organizzato dall’Associazione “Amici del Borgo” in collaborazione con il gruppo “70 anni La Martella”, la Uisp e il Comune di Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)