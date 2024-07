A Matera l’Ensemble Accademia Ducale in concerto alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles. I dettagli dell’evento

Sabato 6 luglio presso l’Église Notre Dame de Laeken, nella cui cripta sono stati sepolti i sovrani del Belgio, le loro consorti e alcuni altri membri della famiglia reale e domenica 7 luglio presso l’Église Sainte-Catherine, La Fondazione Accademia Ducale centro studi musicali è stata protagonista di un evento musicale di grande rilievo che si è tenuto a Bruxelles presso la splendida cornice di queste due importanti chiese.

Al concerto del 7 luglio hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles, Federica Favi, insieme ad alcuni membri del suo staff e l’Addetta Reggente dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, Allegra Iafrate.

In quell’occasione, ad entrambe è stato fatto dono del CD I nuovi fiori dell’Accademia- Live, e del libro La ricerca diventa arte.

La riscoperta e rinascita delle opere di Ludwig van Beethoven realizzati entrambi nel 2024 dalla Fondazione Accademia Ducale.

Questo concerto rappresenta un’occasione unica e irripetibile in cui la passione per la musica e la dedizione artigianale si fondono in un’armonia perfetta, che ha conquistato gli amanti della musica classica e coloro che apprezzano l’arte della liuteria.

Il protagonista della serata è stato Giuseppe D’Amico, contrabbassista lucano di fama internazionale e Direttore artistico della Fondazione Accademia Ducale che ha avuto l’onore di suonare il primo contrabbasso costruito dalla Liuteria Jonica Corrado, una novità assoluta nel panorama musicale.

Questo strumento innovativo è il frutto del talento e della maestria dei liutai Corrado, che hanno saputo unire tradizione e innovazione per creare un capolavoro di acustica e design.

Il programma del concerto ha visto l’esecuzione di una prima assoluta: un brano composto da Damiano D’Ambrosio, anch’egli lucano, appositamente per Giuseppe D’Amico.

Questa nuova composizione promette di offrire emozioni intense e di mettere in risalto le straordinarie capacità tecniche ed espressive del contrabbassista.

Inoltre, il pubblico ha avuto il piacere di ascoltare l’Ottetto di Franz Schubert, una delle opere più amate e rappresentative del repertorio da camera.

L’Ottetto, con la sua ricchezza melodica e la sua complessità strutturale, è una vera e propria gemma della musica classica.

La serata è continuata con l’esecuzione del Concerto in La Maggiore di Domenico Dragonetti, una delle pagine più virtuosistiche scritte per contrabbasso. Questo concerto è stato presentato nella trascrizione realizzata dallo stesso Giuseppe D’Amico in collaborazione con Giovanni Claudio Traversi, una versione che valorizza ulteriormente le qualità dello strumento e del suo interprete.

La presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles e di altre autorevoli personalità ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento, rendendolo un momento di grande importanza culturale e sociale.

Questo concerto, che sarà replicato in Italia, a Matera, presso la chiesa di San Giovanni Battista oggi 9 luglio alle ore 20.00, rappresenta non solo un appuntamento musicale di alto livello, ma anche un’occasione per celebrare l’eccellenza dell’artigianato italiano nel campo della liuteria e la creatività dei nostri compositori contemporanei.

L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza musicale indimenticabile, dove l’arte del passato si incontra con l’innovazione del presente.

L’Ensemble Accademia Ducale non vede l’ora di condividere insieme al pubblico, nella Città dei Sassi, questa serata straordinaria all’insegna della grande musica.

Di seguito la locandina con i dettagli.