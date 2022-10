A Matera l’attore Claudio Santamaria! Ecco i dettagli

L’ultima giornata del Matera film festival vede come SPECIAL GUEST Claudio Santamaria.

Su tutti gli ospiti dei giorni scorsi spiccano la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman (il primo episodio girato a Matera) e impegnata nel 2023 sui più importanti progetti Disney e di Star Wars, Robin Wright, protagonista della serie tv “House of Cards”, Violante Placido e Nicola Gratteri.

Inoltre, si è tenuta una delle più prestigiose conferenze sulla figura di Pier Paolo Pasolini a cui hanno partecipato i più importanti studiosi del ‘900 italiano.

Ad animare il “salotto del libro” personaggi come Mariolina Venezia e Francesca Barra.

Continuando a coltivare il filone narrativo “cinema e fumetto” il festival ha realizzato nel Museo Nazionale di Matera un’importante mostra per celebrare i 60 anni di Diabolik.

Organizzazione

Presidente dell’evento è Dario Toma mentre i Vice Presidenti sono Anna Rita Del Piano e Tony Cianciotta.

La direzione artistica è curata da Donato Santeramo e la consulenza artistica è affidata a Silvia Bizio.

Direttore Artistico Musicale è Giuseppe Papasso, il Direttore Creativo è Silvio Giordano, mentre il direttore generale è Nando Irene.

Di assoluto rilievo il contributo offerto dal comitato scientifico composto da: Manuela Gieri, Salvo Bitonti, e Fabio Viola. Il Presidente onorario del Festival è Enzo Sisti.

Sabato 8 ottobre

Alle 10.00 all’APT BASILICATA per MFF CONVERSAZIONE SOCIALE convention Partner/Sponsor FAI BASILICATA conversazione sul patrimonio culturale, artistico e ambientale nel cinema.

Il resto delle attività si svolgerà al Cinema Comunale G. Guerrieri.

Alle 11.00 per CITTA’ INVISIBILI O CONDIVISIBILI “Sguardo Italia – Sacro Moderno” di Lorenzo Pallotta.

Alle 13.00 per MW – MATERA FOR THE WORLD Donato Santeremo e André Dudemaine presentano il gemellaggio tra MFF e MONTREAL FIRST PEOPLE FESTIVAL.

A seguire anteprima nazionale del film “Utama” di Alejandro Loayza Grisi presentato fuori concorso.

Per QUI E ORA alle 15.00 “Visioni sulle storie del cinema e delle serie tv” con la partecipazione di Giuseppe Stasi, Giancarlo Fontana, Carlo Brancaleoni e Gianluca Leurini.

Alle 16.00 Raffaele Festa Campanile conduce la masterclass con CLAUDIO SANTAMARIA.

Alle 17.00 per EROI PER CASA proiezione del documentario fuori concorso “Diabolik sono io” di Giancarlo Soldi che a seguire terrà una conversazione con il pubblico.

Alle 18.30 conversazione tra Piers Handling e Tony Cianciotta.

MFF MUSIC ore 20.30 con la collaborazione della Provincia di Matera concerto di Paolo Vivaldi e Alberto Mina. “Tributo a Morricone, Sakamoto e Zimmer”.

Alle 21.30 la serata comincia con i saluti istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Matera Domenico Bennardi e dell’Ass.ra alla cultura del Comune di Matera Tiziana D’oppido.

Seguirà, con la regia di Raffaele Festa Campanile, la cerimonia di premiazione condotta da Alina Liccione con la partecipazione di Malika Ayane.

Alle 23.30 per QUI E ORA proiezione de “Il Padrino” di Francis Ford Coppola.

“Stone Heart” di Humberto Rodrigues, “Roy” di Ross White, “Esterno Giorno” di Giulia Magno.

Alle 15.00 per MFF LONG in concorso “Calcinculo” di Chiara Bellesi.

Per QUI E ORA alle 17.00 conversazione con Andrea Papini e Francesco Di Leva sul cinema italiano contemporaneo a cura di Manuela Gieri.

Alle 18.00 MFF SPECIAL GUEST masterclass di Robin Wright condotta da Silvia Bizio.

Per MATERA FILM FESTIVAL EDU alle 19.00 ci si sposta all’Apt Basilicata Open Space per la presentazione del nuovo libro di Francesca Barra a cura di Marianna Dimona.

Alle 20.00 CITTA’ INVISIBILI O CONDIVISIBILI “Il mito di Cosa Nostra. La vera storia del Padrino e di come ha cambiato noi e la mafia”. Conversazione con Antonio Nicaso condotta da Donato Santeremo.

EROI PER CASA alle 21.00 Patty Jenkins e Robin Wright introducono la proiezione di “Wonder Woman” di Patty Jenkins.

LE NOTTI D’ORO i migliori cortometraggi dell’anno da tutto il mondo presentati a cominciare dalle 23.30 da L’Académie des Cèsar e dall’Accademia del Cinema Italiano – premi di David di Donatello.

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO AL CINETEATRO COMUNALE G. GUERRIERI A PARTE MATERA FILM FESTIVAL EDU CHE SI TERRA’ ALL’APT BASILICATA OPEN SPACEa

