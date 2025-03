A Matera “La scuola di Politica”. Ecco l’iniziativa per imparare le dinamiche politiche locali e globali

La Scuola di Politica, progetto formativo della Fondazione Europea Volt There, approda a Matera con un evento in programma Sabato 15 Marzo alle ore 10:30 presso la sede del MIT in via San Biagio 15.

Volt Matera spiega:

“Un’occasione unica per scoprire come la politica può essere uno strumento di cambiamento, grazie agli interventi di relatori di alto profilo internazionale, che porteranno esempi concreti e strategie innovative per costruire un futuro migliore.

La Scuola di Politica di Fondazione Volt There si propone come un punto di riferimento per i giovani e per chiunque voglia comprendere e influenzare le dinamiche politiche locali e globali.

L’evento di Matera rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino le esperienze di chi sta già rivoluzionando il modo di fare politica in Europa e nel mondo”.

I relatori:

Goran Lošić, politologo de La Sapienza, racconterà come le proteste giovanili in Serbia stanno scrivendo una nuova pagina di storia.

Stefanija Hrle Aiello, esperta di politiche urbane di Eutropian, spiegherà come le città di Roma, Vienna e Budapest stanno diventando laboratori di innovazione sociale e urbana.

Daniela Patti, presidente di Volt Italia, presenterà la visione del primo partito paneuropeo e il suo impegno per un’Europa unita e inclusiva.

Eustachio Follia, giornalista e lead di Volt Basilicata, offrirà lezioni di leadership, traendo spunto da figure iconiche come Mandela e Trump.

Francesco Galtieri, rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per le Popolazioni (UNFPA), condividerà una visione globale sul futuro e sulle sfide che ci attendono.

Volt Matera invita:

“Questa è la nuova generazione che si alza in piedi, che non si accontenta di guardare, ma vuole agire, cambiare le regole del gioco e costruire un futuro migliore.

E tu? Sei pronto a farne parte?

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati.

E’ possibile iscriversi sulla piattaforma Eventbrite (“Da Mandela a Trump”), oppure contattare Volt Matera attraverso i canali social.

Fondazione Volt There invita tutti i giovani e chiunque voglia fare la differenza a partecipare a questa giornata di formazione, confronto e ispirazione”.

Ecco la locandina dell’evento.