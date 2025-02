A Matera la proiezione del documentario “Lirica ucraina”, presente anche la regista, Francesca Mannocchi, cronista e testimone diretta dei conflitti in corso. I dettagli

Il 25 Febbraio 2025, a Matera, Cinergia – associazione di cultura cinematografica da più di trent’anni impegnata nella diffusione del cinema d’essai sul territorio – in collaborazione con il Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, ospiterà la proiezione del documentario “Lirica ucraina” e la sua regista, Francesca Mannocchi.

Francesca Mannocchi, classe 1981, è una giornalista, scrittrice e documentarista italiana.

Da anni cronista e testimone diretta dei conflitti in corso, dal Medio Oriente all’Europa Orientale, firma i suoi approfondimenti per La Stampa e collabora con il format televisivo di La7 Propaganda Live. Ha realizzato numerosi reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Somalia, Kenya, Sud Sudan, Bangladesh.

Nel 2015 ha diretto il documentario “If I Close My Eyes”, sui bambini siriani rifugiati in Libano dopo l’inizio della guerra, mentre nel nel 2016-2017 ha seguito per mesi l’offensiva per liberare Mosul dallo Stato Islamico e, dopo quell’esperienza, ha diretto insieme al fotografo Alessio Romenzi il documentario “Isis, Tomorrow – The Lost Souls of Mosul”, una coproduzione italo-franco-tedesca, presentato alla 75° Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Ha pubblicato “Porti ciascuno la sua colpa” (Laterza, 2019), “Io Khaled vendo uomini e sono innocente” (Einaudi, premio Estense, 2019), “Bianco è il colore del danno”

(Einaudi, 2021, Premio Wondy), “Libia”, graphic novel illustrata da Gianluca Costantini (Mondadori, 2019) e “Lo sguardo oltre il confine” (deAgostini, 2022), libro destinato ai ragazzi per raccontare i conflitti in corso.

“Lirica ucraina”, prodotto da Fandango in collaborazione con La7, è il nuovo tassello di una ricerca costante che si inscrive nel tentativo di dare voce alle vittime del conflitto che si sta consumando in Europa orientale attraverso un approccio frontale, mai giudicante, ma partecipe del dramma di chi vive in prima persona la tragedia della guerra.

Perché, come dice la regista, “ascoltare i superstiti è il solo antidoto alla manipolazione della realtà e Lirica ucraina è un viaggio nelle storie minuscole di chi trattiene la memoria”.

Subito dopo l’incontro con l’autrice e regista, moderato da Gianfranco Montemurro

e Roberto Linzalone, seguirà la proiezione del documentario.

Appuntamento a martedì 25 febbraio a Matera, presso il Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, alle ore 20:30.

Ecco la locandina dell’evento in programma.