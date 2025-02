A Matera la presentazione del Numero Unico per il Servizio Taxi. Ecco l’iniziativa

Si terrà il 4 Marzo 2025 alle ore 10:00 presso la Sala Conferenze dell’Hotel San Domenico al Piano, in Via Roma 15 a Matera, la presentazione ufficiale del Numero Unico per il Servizio Taxi della città.

L’iniziativa mira a migliorare l’accessibilità e l’efficienza del trasporto pubblico locale, offrendo ai cittadini e ai turisti un servizio più rapido e organizzato.

All’evento interverranno:

Pino Fiore, Presidente Fita Cna Taxi Matera;

Riccardo Carboni, Presidente Nazionale Fita Cna Taxi;

Luca Mangiapia, Presidente Ass. Ristoratori Confesercenti;

Tommaso Mariani, Presidente CAM;

Marianna Dimona, Presidente Albergatori Confcommercio;

Leonardo Montemurro, Presidente Cna Basilicata.

Sono stati altresì invitati a partecipare:

il Dr. Raffaele Ruberto, Commissario Prefettizio del Comune di Matera;

il Dr. Paolo Milillo, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Matera.

L’evento, promosso dalla CNA, rappresenta un passo significativo per la mobilità urbana di Matera, garantendo ai cittadini un servizio più accessibile e sicuro.

L’introduzione del numero unico consentirà di semplificare il contatto con i taxi locali, migliorando la gestione delle chiamate e riducendo i tempi di attesa.

L’incontro sarà un’opportunità per approfondire i dettagli del servizio e confrontarsi con i principali attori del settore trasporti e turismo della città.

Ecco la locandina dell’appuntamento.