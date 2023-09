A Matera la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo! Ecco quando

“RACE FOR THE CURE è l’evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo“.

Quest’anno a Matera l’appuntamento è per 29 Settembre – 1 Ottobre.

Anche la Uisp Basilicata sarà coinvolta nell’organizzazione e fa sapere:

“contiamo sul vostro immancabile sostegno!

La manifestazione comprende:

𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝟱 𝗞𝗺 aperta a tutti i tesserati (FIDAL ed EPS) in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità;

𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝟱 𝗞𝗺 aperta a tutti;

𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝟮 𝗞𝗺”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)