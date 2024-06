A Matera importanti esperti nazionali e internazionali esploreranno l’interazione tra queste tecnologie emergenti e il loro impatto sul futuro. L’evento in programma

La terza edizione della Summer School XR&AI eXtended Reality and Artificial Intelligence si svolgerà anche quest’anno presso la Casa delle Tecnologie Emergenti a Matera.

I lavori prenderanno avvio martedì 18 giugno e si protrarranno fino a venerdì 21, con un fitto programma di interventi a cura di importanti esperti nazionali e internazionali su temi legati all’Extended Reality e all’Intelligenza Artificiale.

La Summer School, infatti, ha una valenza internazionale con speaker provenienti dalle Università di Utrecht (Olanda), Praga (Repubblica Ceca), Politecnico di Milano, INRIA (Istituto nazionale francese per l’informatica e la matematica applicata), MIAT (Multiverse Institute for Arts and Tehcnology), e aziende come NVIDIA, Amazon e AWS.

Il programma è scandito, tra mattina e pomeriggio, da un numero di 10 lectures tenute da ricercatori accademici e dell’ambito industriale di elevata professionalità.

Le lezioni saranno in inglese e coinvolgeranno circa venticinque partecipanti, per lo più dottorandi e ricercatori, provenienti da università italiane ed europee.

Il comitato scientifico di questa terza edizione è composto da:

Lucio Tommaso De Paolis (Università del Salento, Lecce),

Ugo Erra (Università della Basilicata, Potenza),

Nicola Masini (CNR-ISPC, Potenza),

Pasquale Arpaia (Università di Napoli Federico II, Napoli),

Raffaele Vitulli (Cluster Basilicata Creativa, Matera),

Primo Zingaretti (Università Politecnica delle Marche, Ancona).

Il comitato locale è composto da:

Nicola Felice Capece – Università della Basilicata, Potenza,

Carola Gatto – Università del Salento, Lecce,

Gabriele Gilio – Università della Basilicata, Potenza,

Silke Miss – XRtechnology srl, Lecce,

Gilda Manfredi – Università della Basilicata, Potenza.

La terza edizione della Summer School dedicata all’Extended Reality e all’Intelligenza Artificiale esplorerà nelle sue quattro giornate l’interazione tra queste tecnologie emergenti e il loro impatto sul futuro.

La Summer School si concentrerà su diverse aree chiave:

applicazioni industriali e commerciali,

innovazioni nella formazione e nell’educazione,

sviluppo di esperienze immersive per il pubblico e nella robotica.

Esperti del settore condivideranno le loro conoscenze attraverso delle presentazioni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire le loro competenze e scoprire nuovi orizzonti.

L’obiettivo è fornire una panoramica completa e approfondita su come l’Extended Reality e l’Intelligenza Artificiale stanno trasformando vari settori e quali potrebbero essere le sfide e le opportunità future.

La Summer School è aperta a professionisti, ricercatori e studenti interessati a comprendere meglio queste tecnologie e a esplorarne le potenzialità.