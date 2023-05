A Matera imperdibile mostra di artisti internazionali! Ecco i dettagli

Giovedì 1 Giugno 2023 a partire dalle ore 18:30 nella Galleria Spazio Opera in Piazza Duomo, 14 a Matera è in programma l’inaugurazione di Shapes of Nature, mostra di artisti internazionali del progetto RenovArt, curata dalla Storica dell’Arte dott.ssa Carmela Loiacono e organizzata da ApuliaAste, in collaborazione con K-Art International.

La mostra resterà aperta fino al 30 giugno 2023, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, da martedì a domenica. Ingresso libero.

Ecco di seguito i dettagli della mostra:

“In tutte le cose della natura c’è qualcosa di meraviglioso”.

Aristotele

La natura è una fonte di ispirazione per gli artisti e fornisce alcuni elementi che permettono la riflessione su ciò che circonda l’essere umano e coesiste con la sua presenza fisica e mentale.

Pertanto, la conoscenza della natura conduce all’esplorazione di nuovi mondi e nuove realtà che sublimano l’individuo a un livello superiore dell’esistenza.

Shapes of Nature mira a creare un nuovo legame tra arte e natura, dal quale ogni artista potrà essere in grado di sublimare sé stesso ed esprimere il proprio essere in modo libero e incondizionato.

La mostra collettiva Shapes of Nature fa parte di RenovArt | 100 Artisti per il Futuro, progetto curatoriale dedicato ai migliori talenti artistici internazionali, che nasce dalla forte esigenza di una nuova rinascita nel campo dell’arte, quale segnale di rinnovamento, sviluppo e incentivo per gli artisti a sviluppare e accrescere le proprie capacità artistiche per la conoscenza dell’Arte Contemporanea.

ARTISTI SELEZIONATI

Sunmi Ahn, Repubblica di Corea | Su Young Ahn, Repubblica di Corea

Eva Brutmann, Austria | Beatrice Buccella, Italia

Marialucia Ciracì, Italia | Huiyeon Cho, Repubblica di Corea

Camilla Fransrud, Norvegia | Julie Hammonds, Regno Unito

Masaki Hirokawa, Giappone | DoJoong Jo – Soilart, Repubblica di Corea

Yuna Ko, Repubblica di Corea | Heesung Lee, Repubblica di Corea

Myung Sook Lee, Repubblica di Corea | Soyoon Lee, Repubblica di Corea

Madoka Naito, Giappone | Jean-Charles Neufcour, Francia

Licia Nuzzi, Italia | Yerang Ryu, Repubblica di Corea

Takashi Sawano, Giappone | Radka Vom, Repubblica Ceca | Pu Wei, Cina

SEDE ESPOSITIVA

Galleria Spazio Opera – Piazza Duomo, 14 – 75100, Matera, Italia

(In copertina: immagine d'archivio).

