A Matera il musicista, compositore e vincitore di premi internazionali Niccolò Agliardi! Ecco quando

Si apre il sipario sul Piccolo Festival delle Arti, l’iniziativa curata da Edoardo Delle Donne ed organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta, in collaborazione con la Prefettura di Matera, il Comune di Tricarico, il Comune di Gorgoglione, l’Associazione MetaTeatro, la Fondazione Le Monacelle di Matera, con il fondamentale sostegno della Joint Venture Tempa Rossa, costituita da TotalEnergies EP Italia, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P, ed il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.

Protagonista dell’apertura del Festival sarà il musicista, compositore e scrittore Niccolò Agliardi.

Martedì 11 luglio con inizio alle ore 11 nella sala conferenze della Fondazione Le Monacelle, dialogherà con la città sul tema: “Musica, una forma di libertà oltre i generi”.

All’incontro moderato dall’imprenditrice Marianna Dimona, sono stati coinvolti tra gli altri, i giovani della consulta giovanile di Matera.

In serata, nel cortile del Palazzo del Governo con inizio alle ore 21 (ingresso entro le ore 20.30), Agliardi terrà un concerto-esibizione suonando alcune delle sue composizioni più significative.

Il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, spiega:

“Dopo il successo delle prime due edizioni, il Piccolo Festival delle Arti riparte con un appuntamento di grande qualità con un musicista e compositore che ha espresso il suo talento ottenendo riconoscimenti e premi internazionali, tra cui il Golden Globe 2021 con il brano ‘Io sì (Seen)’ interpretato da Laura Pausini, colonna sonora del film originale Netflix The Life Ahead /La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

L’obiettivo del Festival è quello di declinare le diverse forme d’arte in un modo nuovo, attraverso il filo conduttore della comunicazione e del coinvolgimento del pubblico”.

Sottolinea il curatore del Piccolo Festival, Edoardo Delle Donne:

“Abbiamo voluto fortemente Niccolò Agliardi perché riteniamo che esprima compiutamente il senso della nostra iniziativa che è quello di parlare soprattutto alle nuove generazioni con un linguaggio artistico di grande qualità.

Nel corso delle quattro settimane del Piccolo Festival, musica, comunicazione, arti visive e recitazione dialogheranno fino a fondersi in un unico grande linguaggio che è quello della cultura”.

Il Festival è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia e dal Comune di Matera.

Niccolò Agliardi

Nato a Milano nel 1974. Dopo il liceo classico si laurea in lettere moderne con una tesi sui luoghi reali e immaginari presenti nelle canzoni di Francesco de Gregori.

Tra il 2005 e il 2018 pubblica 4 dischi di inediti (“1009 giorni” nel 2005, “Da Casa A Casa” nel 2008, “Non Vale Tutto” nel 2011 e “Io non ho finito” nel 2014), tra il 2013 e il 2016 escono le tre raccolte dei brani scritti per la serie tv rai “Braccialetti Rossi” e nel 2018 la raccolta antologica “RESTO”.

Il suo lavoro di cantautore (che gli regala negli anni preziose collaborazioni con artiste come Elisa, Patrizia Laquidara e l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada) viaggia di pari passo con quello di autore.

Niccolò scrive e collabora con grandi artisti italiani e internazionali (Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Roberto Vecchioni, Paola Turci, Arisa, Patty Pravo, Damien Rice, Bryan Adams, Emis Killa, Dardust, Ermal Meta, e molti altri).

L’elenco dei premi e dei riconoscimenti ricevuti negli anni è lungo e legato sia alla sua attività di autore che a quella di cantautore.

Tra i principali ricordiamo il Premio Lunezia (per “Da Casa A Casa” e per “Non Vale Tutto”), un Ascap Award, la nomination ai Latin Grammy Awards per il brano “Invece No” e per il disco “Simili” di Laura Pausini.

Sempre frutto della collaborazione con la Pausini anche il Latin Grammy 2018 vinto per il singolo “Non è detto”.

A questi premi vanno aggiunti quelli ottenuti grazie alla collaborazione con Laura Pausini e Diane Warren per il brano “Io Si/Seen”, colonna sonora del film originale Netflix The Life Ahead /La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Grazie a questo brano, nominato quest’anno anche agli Oscar, AGLIARDI ha portato a casa un Golden Globe, il Nastro D’argento, l’Hollywood Music and Media Awards e al Satellite Awards dell’International Press Academy.

La scrittura di Agliardi ha incrociato il cinema anche in altre occasioni.

Oltre ad “Ostaggi”, il suo ultimo impegno legato alle colonne sonore per il cinema, ha scritto il brano “Ho cambiato i piani” con Edwyn Roberts per il film 9 Lune e Mezza.

La scrittura non è però solo un’attività legata alla musica.

Agliardi ha pubblicato 3 libri: il romanzo divenuto best seller Oscar Mondadori “MA LA VITA è UN’ALTRA COSA” con Alessandro Cattelan nel 2008, il romanzo “TI DEVO UN RITORNO” pubblicato da Salani Editore nel 2016 e nel 2019 sempre per Salani “PER UN PO’ – STORIA DI UN AMORE POSSIBILE”, la meravigliosa storia di un papà affidatario.

Questi ultimi due titoli sono attualmente in fase di trasposizione cinematografica.

Il Curriculum di Niccolò Agliardi comprende però anche il Teatro (è stato attore per la compagnia di teatro terapia La Stravaganza in due differenti progetti), la Televisione (giudice del programma di MTV SPIT, autore e conduttore di “DIMMI DI TE” prodotto da Anele per Rai1 ed è in lavorazione un nuovo progetto sempre per la RAI), la radio (dopo i primi passi a Radio InBlu ha condotto diversi programmi su Radio2 tra i 2009 e il 2021), l’insegnamento (collabora con l’Università degli Studi di Milano), la presenza nella giuria di Area Sanremo e la collaborazione settimanale con il quotidiano nazionale IL MESSAGGERO con la rubrica dal titolo “Diario di un superficiale”.

Scrive e conduce la serie podcast “FALO'” per Raiplay Sound, uno speciale approfondimento letterario e sentimentale delle grandi canzoni italiane assieme ai loro autori.

