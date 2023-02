A Matera il freddo lascia il posto ad un rialzo delle temperature: ma che tempo ci attende nei prossimi giorni? Ecco le previsioni

I venti gelidi dalla Siberia si sono attenuati ma lasciano ancora un po’ di variabilità.

Le temperature subiranno una contenuta diminuzione seppur la tendenza è verso un progressivo rialzo specie nel corso della nuova settimana.

Quindi che tempo ci attende la prossima settimana su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 13 Febbraio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.

Martedì 14 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

