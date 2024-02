A Matera i presidenti dei consigli comunali delle città capoluogo del Sud. Ecco l’iniziativa

Si terrà domattina, alle ore 10.30 nella sala consiliare “Pasolini” di via Sallustio presso il centro commerciale “Il Circo” di Matera, un incontro di confronto tra i presidenti dei consigli comunali delle città capoluogo del Sud.

L’iniziativa, voluta dal presidente del consiglio comunale, Francesco Salvatore, vedrà il coinvolgimento dei colleghi di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Molise.

Istituita con la legge numero 81 del marzo 1993, la figura del presidente del consiglio comunale è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, mentre per gli altri è rimasta a discrezione delle singole massime assisi comunali.

Nella Giornata nazionale del Tricolore, Salvatore ha voluto invitare tutti i presidenti dei Consigli dei capoluoghi di provincia e regione del Sud, per un primo incontro conoscitivo che punta a mettere in relazione le esperienze dei Comuni più importanti.

Sono stati invitati anche i presidenti dei 131 consigli comunali di Basilicata.

Diverse le iniziative che saranno messe in campo, a partire dal sostegno alle decisioni del Governo nazionale in favore del rispetto dei diritti umani, come emerge dall’ultimo caso dell’attivista italiana Ilaria Salis detenuta a Budapest, fino a valutare la partecipazione degli enti del Sud alla Conferenza nazionale dei Comuni d’Italia, organismo istituito in seno all’Associazione nazionale Comuni d’Italia (Anci).

Spiega Salvatore:

“Potrebbe essere l’occasione per avviare un confronto sulla situazione nazionale degli agricoltori tra regioni a vocazione prettamente agroalimentare e si potranno valutare azioni comuni per lo sviluppo delle regioni del Sud.

Infine un momento di riflessione sulla figura stessa dei presidenti dei consigli comunali, che rappresentano la seconda carica istituzionale in città e paesi, ma molto spesso ingiustamente sono sottovalutati”.