A Matera grande successo: migliaia di visitatori per questa mostra internazionale! Ecco i dettagli

Si è conclusa la mostra “Strangers and Strangeness” ospitata nella prestigiosa cornice del Palazzo Malvinni Malvezzi di Matera.

Il sindaco Bennardi e l’amministrazione del Comune di Matera esprimono grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che, secondo quanto affermato, “sono andati ben oltre le aspettative.

La suggestiva mostra ha infatti registrato la presenza di molte migliaia di visitatori nel mese di apertura al pubblico, che ha potuto apprezzare le opere architettoniche sul tema pandemico realizzate dagli studi Osa & Volumezero e Caret e quelle fotografiche di Henri Cartier Bresson ed Eli Dijkers, due autori internazionali dalle immagini potenti, maestri nel ricercare, cogliere e raccontare lo spirito della nostra terra lucana.

I numeri sono significativi, una presenza media giornaliera di 120 visitatori e c.ca 4000 in un mese”.

Ha affermato Tiziana D’Oppido – Assessore alla Cultura del Comune di Matera:

“Questo successo è frutto della felice sinergia fra il committente della mostra, il Comune di Matera, la collaborazione di Porta Coeli Foundation, il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto prezioso e indispensabile della Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Vicchio e Comune di Tricarico (MT), coi quali auspichiamo di portare avanti presto nuove iniziative culturali di ampio respiro e nel contempo rappresentative della nostra identità, che contribuiscono alla valorizzazione della città di Matera e dell’intero territorio lucano” .

Ha concluso il sindaco Domenico Bennardi:

“Un esperimento di collaborazione magistralmente riuscito tra Istituzioni del territorio e tra pubblico e privato nel nome della cultura, intesa come valore e dalla dirompente forza attrattiva di grande qualità per una città come Matera“.

