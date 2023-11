A Matera giovani, genitori ed educatori in un dialogo aperto con questo psicologo e psicoterapeuta. L’incontro in programma

Amore, potere, violenza. Dialogo intergenerazionale sui sentimenti: è il titolo dell’incontro in programma sabato 25 novembre 2023, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle 17.00, nella sala convegni dell’ex ospedale San Rocco, a Matera.

Organizzato da Prime Minister Basilicata, associazione apartitica, nata con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e l’equità generazionale, l’appuntamento vedrà protagonisti giovani ragazze e ragazzi, genitori, educatori ed educatrici in un dialogo aperto con lo

Affermano le organizzatrici in un nota:

“L’iniziativa nata dalla collaborazione con il Museo Nazionale di Matera e le associazioni Matera Letteratura e Alba Lucana, vuole puntare i riflettori sul fenomeno dilagante delle forme di violenza domestica, sessuale, culturale, economica, digitale, istituzionale che affliggono il sistema sociale contemporaneo.

Favorendo l’incontro tra giovani, famiglie, educatori e psicoterapeuti, puntiamo a intensificare la comunicazione intergenerazionale e a dare strumenti per prevenire e riconoscere le forme di violenza, andando oltre l’educazione ai sentimenti per entrare in profondità nelle dinamiche che rendono fragili e distruttive le relazioni di oggi, partendo proprio dai nuclei famigliari dove si annidano le situazioni più a rischio.

È un primo passo per dare un nostro contributo in questa giornata, lavorando da diversi anni per l’empowerment delle giovani donne con la nostra scuola di politica, e affrontare il fenomeno complesso dell’agency femminile partendo dall’educazione ai sentimenti, da rinforzare sotto tanti punti di vista e da accompagnare e integrare con servizi interistituzionali multilivello e strutture di protezione e difesa più efficaci per le vittime di femminicidio”.

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e promosso da Matera Letteratura.

Di seguito la locandina con i dettagli.