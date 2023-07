A Matera Fiorella Mannoia in concerto! I dettagli

Arriva Sabato 29 Luglio a Matera “Luce”, la tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea che dopo il debutto tutto esaurito alle Terme di Caracalla di Roma sta riscuotendo numerosi successi da nord a sud.

Il duo farà tappa sul palco dell’Oversound Music Festival 2023 al Parco del Castello Tramontano (per info: https://www.oversoundfestival.it/ ).

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce da una moltitudine di candele in un’atmosfera intima e potente.

Sul palco, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

Spiega Fiorella Mannoia:

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco.

Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture…solo musica nella sua libertà “.

Racconta Danilo Rea:

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce”.

“Luce” è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management; i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it.

Di seguito il calendario aggiornato della tournée:

1° giugno Roma – TERME DI CARACALLA

1° luglio BARD (AO) – AOSTA CLASSICA – FORTE

6 luglio CERVERE (CN) – ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA

7 luglio VENTIMIGLIA (IM) – CALA DEL FORTE – PORTO

9 luglio GARDONE RIVIERA (BS) – FESTIVAL TENER-A-MENTE – ANFITEATRO DEL VITTORIALE

11 luglio PISTOIA – PISTOIA BLUES FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

12 luglio LIVORNO – FORTEZZA VECCHIA

14 luglio AQUILEIA (UD) – PIAZZA CAPITOLO

16 luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA TRENTO E TRIESTE

19 luglio VERBANIA – TEATRO MAGGIORE

20 luglio CERNOBBIO (CO) – LAVILLA MUSIC&ARTS FESTIVAL – VILLA ERBA

22 luglio CERIGNOLA (FG) – PIAZZA DUOMO

23 luglio TARANTO – TARANTO JAZZ FESTIVAL – VILLA PERIPATO

26 luglio PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

29 luglio MATERA – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CASTELLO TRAMONTANO

30 luglio POMPEI (NA) – TEATRO GRANDE

1° agosto L’AQUILA – SCALINATA DI SAN BERNARDINO

4 agosto VASTO (CH) – ARENA ENNIO MORRICONE

5 agosto CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

6 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

10 agosto UGENTO (LE) – LARGO DUOMO

13 agosto REGGIO CALABRIA – CATONA TEATRO

14 agosto CIRO’ MARINA (KR) – ARENA SARACENA

17 agosto FINALE DI POLLINA (PA) – TEATRO PARCO URBANO

19 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTO IL VULCANO FEST – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

20 agosto NOTO (SR) – LE SCALE DELLA MUSICA – SCALINATA DELLA CATTEDRALE

22 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

31 agosto MONOPOLI (BA) – CALA BATTERIA

2 settembre LANGHIRANO (PR) – PIAZZALE MELLI

3 settembre CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)- ROCCA MEDIOEVALE

9 settembre LANUSEI (NU)- AREA SPETTACOLI EX ISTITUTO SALESIANI DON BOSCOa

