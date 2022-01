A Matera e provincia pacchi della solidarietà per sostenere le persone in difficoltà! Ecco i dettagli

È in corso anche nel Materano, oltre che nel Potentino, l’operazione solidarietà di Coldiretti con la distribuzione di oltre 50 pacchi alimentari del peso ognuno di circa 50 chilogrammi, contenenti olio, formaggio, pasta, latte, farina ed tanto altro, destinati alle famiglie in difficoltà segnalate da enti caritatevoli del territorio, su tutti la Caritas, le parrocchie e i servizi sociali.

Coldiretti Matera ha iniziato la consegna nei comuni di Ferrandina, Pisticci, Rotondella e Policoro.

Questa mattina è stata la volta di Matera, presso il mercato di Campagna Amica.

La prossima settimana verranno consegnati a Bernalda, Scanzano, Montalbano, Stigliano, Aliano e di nuovo a Matera.

Il direttore provinciale di Matera della Coldiretti, Piero Greco, spiega:

“L’iniziativa, che coinvolge anche i sindaci dei vari territori si inserisce nell’azione di solidarietà promossa su tutto il territorio nazionale da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia”.

