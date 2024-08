A Matera e Policoro il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Basilicata. I dettagli della visita

Nella mattinata dell’8 agosto, il Generale di Corpo d’Armata Marco MINICUCCI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Matera.

Il Generale, ricevuto dal Comandante Provinciale Col. Giovanni RUSSO, ha incontrato nella caserma “Magg. M.O.V.M. Rocco Lazzazzera” di Via Dante gli Ufficiali comandanti ed il personale della sede, i Comandanti delle Compagnie, i Comandanti delle Stazioni CC della provincia e del personale in servizio ai reparti che operano in tutto il territorio, il Comandante del Gruppo CC Forestale di Matera e del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro, il Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica di Matera, nonché la delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, ai quali ha rivolto il suo saluto.

Il Generale MINICUCCI ha manifestato a tutto il personale il suo apprezzamento per la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da ogni singolo militare dell’Arma e ribadendo la funzione sociale delle Stazioni Carabinieri, che procedono anche alle indagini per oltre il 60% dei reati denunciati presso le Forze di polizia. Il Generale si è in particolare soffermato sulla fondamentale azione di rassicurazione sociale dei presidi dei Carabinieri, di cui da oltre 200 anni l’Arma è protagonista fin nei più piccoli centri, stimolando tutti i Comandanti e i militari a coltivare passione ed entusiasmo nella quotidiana attività di servizio.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, l’Alto Ufficiale ha poi incontrato il Prefetto di Matera, Dott.ssa Cristina FAVILLI, con la quale, in un clima di cordialità e piena condivisione d’intenti, si è intrattenuto sulle principali tematiche di carattere socio-economico del territorio di riferimento, ottenendo attestazioni di stima e riconoscenza per l’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri nella provincia materana.

La visita è poi proseguita a Policoro, dove oltre ad incontrare il personale presente presso la locale Compagnia Carabinieri alla presenza del Generale di Brigata Giancarlo SCAFURI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il Generale MINICUCCI, accolto dal Sindaco di Policoro e dal Presidente della Provincia di Matera, ha altresì visitato lo stabilimento balneare “Lido del Carabiniere”, istituito qualche giorno fa su iniziativa proprio del Comando Legione Carabinieri Basilicata, quale esempio di struttura aperta per il benessere del personale dipendente, ma altresì inclusiva e attrezzata anche per le persone diversamente abili.

Ecco le foto della visita.