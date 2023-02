A Matera e in questi comuni della provincia in arrivo sistemi di videosorveglianza per fermare furti e atti vandalici! Ecco i dettagli

Il Prefetto di Matera, Sante Copponi, nella mattinata odierna ha presenziato un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di esaminare, congiuntamente ai vertici delle Forze di Polizia e ai Sindaci dei comuni interessati i progetti sui sistemi di videosorveglianza da installare nei Comuni di:

Accettura,

Bernalda,

Ferrandina,

Gorgoglione,

Grottole,

Matera,

Miglionico,

Montalbano Jonico,

Nova Siri,

Pisticci,

Policoro,

Pomarico,

Rotondella,

Salandra,

San Mauro Forte,

Tricarico,

Tursi,

Valsinni,

per i quali è stata presentata istanza di ammissione ai finanziamenti di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante ”Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Detta normativa individua la videosorveglianza come strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché per la promozione del decoro urbano, da prevedersi nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana che vengono sottoscritti tra il Prefetto e i Sindaci dei Comuni interessati.

Tutti i progetti presentati sono stati approvati dal Comitato in quanto ritenuti conformi ai criteri previsti dalla direttiva adottata dal Ministero dell’Interno al riguardo.

Inoltre tutti i progetti sono risultati pienamente funzionali all’obiettivo di salvaguardare i soddisfacenti livelli di sicurezza che tutt’ora caratterizzano la provincia, dotando i territori di uno strumento efficace in ausilio all’azione delle stesse Forze dell’ordine e delle Polizie locali.

Le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, per l’anno 2022, sono state definite con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 21 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 281 del 1° dicembre 2022.

L’iter di presentazione delle richieste e della relativa documentazione da parte dei Comuni si è conclusa lo scorso 30 gennaio, mentre l’invio della relazione conclusiva da parte di questa Prefettura al Ministero dell’Interno per la valutazione definitiva dovrà avvenire entro e non oltre il 1°marzo p.v.

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica i vertici delle Forze dell’Ordine hanno svolto una disamina complessiva della situazione della provincia per quanto riguarda i fenomeni criminosi ed in particolare di quelli predatori (furti).

Il dato complessivo dei furti relativi al 2022 risulta inferiore al dato pre-pandemico del 2019, mentre vede un leggero aumento rispetto al dato del 2021.

Nonostante il dato succitato non è assolutamente allarmante, è stata assicurata massima attenzione da parte delle Forze dell’Ordine nell’attività di controllo del territorio ed in quella di contrasto attraverso indagini volte alla individuazione degli autori dei reati per le quali, è stato ribadito, sono fondamentali i sistemi di videosorveglianza che i comuni attuano nei rispettivi territori comunali.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)