A Matera questa strada dissestata: “Il Comune ha reperito le risorse necessarie, buon risultato per gli imprenditori”. Ecco i dettagli

“Ci sono voluti mesi, ripetute segnalazioni, una lettera al Prefetto e la richiesta di sospendere il mercato del Sabato, ma alla fine il Comune di Matera ci ha ascoltato e ha deciso di mettere in sicurezza la strada”.

Così il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, commenta l’inizio dei lavori in via dell’Agricoltura nel Paip 2, strada che versa in uno stato di grave dissesto, tale da creare serio pericolo di danni alle autovetture.

Aggiunge il Presidente De Salvo:

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per avere raccolto il grido d’allarme degli imprenditori del Paip.

Siamo stati costretti a scrivere al Prefetto perché nella giornata del Sabato la situazione è diventata insostenibile.

Il Sabato, infatti, la presenza del mercato nella soprastante via Granulari costringe gli automobilisti a percorrere via dell’Agricoltura, unica strada di collegamento.

Oltre al pericolo di danni per le auto, bisogna considerare anche che il degrado della strada nuoce al decoro dell’intera area, vista l’elevata presenza di clienti delle imprese proprio nella giornata del Sabato.

Questa situazione è andata avanti per diversi mesi e l’unica alternativa sarebbe stata quella di sospendere le attività mercatali per consentire agli operatori economici del Paip, ai lavoratori e ai cittadini di raggiungere le aziende senza problemi.

Il dilemma era sospendere il mercato o bloccare le aziende.

Adesso finalmente il Comune corre ai ripari, avviando i lavori di ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della strada.

Un buon risultato per gli imprenditori del Paip.

Verifichiamo con soddisfazione che la nostra segnalazione è servita a ottenere la priorità per i lavori di messa in sicurezza di via dell’Agricoltura senza dover attendere la data del 10 Luglio, posta come termine dei lavori del piano di interventi di manutenzione della viabilità della Città.

Apprezziamo, infine, il fatto che l’Amministrazione abbia preferito una soluzione definitiva, anziché intervenire con soluzioni-tampone che non giovano certo alla qualità delle opere.

Il Comune, infatti, ha reperito le risorse necessarie a pianificare e realizzare interventi di manutenzione di diverse strade della città e dei borghi”.

