A Matera due progetti per supportare le famiglie di chi soffre di questo problema. I dettagli

Sono partiti qualche giorno fa i nuovi progetti specifici realizzati dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera per il supporto dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

I due progetti, a partecipazione gratuita, si aggiungono all’iniziativa già avviata in collaborazione con il terzo settore, ma in questo caso le attività si svolgono nell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera, coordinate dalla dottoressa Margherita Bozza e con l’assunzione da parte dell’ASM di personale dedicato, quali:

due psicologi,

due educatori,

due terapisti della neuropsicomotricità,

due logopedisti,

un assistente sociale.

Il primo progetto prevede incontri di gruppo rivolti a genitori di bambini con autismo (di età compresa tra 3 e 12 anni) che vivono situazioni simili e sono alla ricerca di strumenti per affrontare le difficoltà legate al disturbo.

Gli incontri si svolgono con frequenza bisettimanale, della durata di 2 ore ciascuno, con una combinazione di sessioni teoriche, attività pratiche e momenti di discussione in gruppo.

Il secondo progetto prevede valutazioni multidisciplinari rivolte all‘elaborazione di un profilo di funzionamento che fornisca indicazioni più specifiche di intervento e che permetta la stesura di un progetto di vita per i bambini con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.

Il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo sostiene:

“La realizzazione di questi progetti è resa possibile grazie al finanziamento specifico previsto dal Ministero della Salute e assegnato dalla Regione Basilicata all’ASM.

Sono due progetti sperimentali e innovativi ma altamente specialistici in cui l’Unità di Neuropsichiatria Infantile avrà il ruolo di coordinamento delle attività per rispondere a due bisogni molto importanti delle persone con autismo, ovvero il supporto delle famiglie e l’individuazione dei bisogni di assistenza.

La buona riuscita di tali progetti potrà aprire la strada per implementare con tali attività i servizi offerti dall’Azienda Sanitaria di Matera”.

L’assessore alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha dichiarato:

“L’approccio multidisciplinare adottato e l’impiego di nuove professionalità permetteranno di migliorare la qualità della presa in carico e di rafforzare la rete di assistenza sul territorio.

Questo è un esempio di come il nostro sistema sanitario possa evolversi per essere sempre più vicino ai cittadini e alle loro necessità.

Siamo convinti che iniziative come queste possano rappresentare un modello di riferimento per ampliare e migliorare l’offerta di servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico in Basilicata.

Continueremo a lavorare affinché progetti innovativi come questi diventino strutturali e possano garantire un supporto continuativo nel tempo”.

Ecco alcune foto delle iniziative.