A Matera domani il Commissario Straordinario Fiorani per parlare della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera! I dettagli

Dopo la visita di Luglio a Potenza torna in Basilicata Vera Fiorani, commissaria straordinaria di alcune opere di rilevanza nazionale e amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

Ad annunciarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra.

La commissaria giungerà questa volta a Matera, dove domani a partire dalle ore 15:30, nella Sala Sassi della sede locale della Regione Basilicata, in via Annibale di Francia, terrà un incontro tecnico – a porte chiuse – per un aggiornamento sull’attuazione degli interventi relativi alla Rete ferroviaria regionale, con particolare riferimento alla nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera.

Interverranno, oltre all’assessore regionale Donatella Merra, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, con alcuni esponenti della giunta comunale e rappresentanti nazionali e regionali di Rfi.

Al termine dei lavori, alle 17:30, ci sarà un punto stampa per i giornalisti, sempre nella sede di Matera della Regione Basilicata.a

