A Matera arriva il mese dedicato al mondo della bicicletta: questi gli appuntamenti

Il mese di maggio è dedicato al mondo della bicicletta per il Comitato Territoriale Uisp di Matera: numerosi, infatti, sono gli appuntamenti che l’associazione propone sul territorio lucano per accontentare le esigenze di tutte e tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Si inizia il primo maggio con una giornata epica per i ciclisti amatori che si daranno appuntamento a Matera per la 11ª edizione della Randonnee Nove Colli Lucani.

L’evento promette di essere un’esperienza unica per i 300 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Il percorso di 184 km e 2972 metri di dislivello si snoda attraverso otto comuni della regione: Miglionico, Grottole, Salandra, Ferrandina, San Mauro Forte, Garaguso, Grassano e Matera, che sarà anche il punto di partenza e arrivo.

I ciclisti avranno l’opportunità di ammirare le bellezze naturali e culturali della Lucania, scoprendo i segreti di questo territorio ricco di storia e tradizione.

Il motto della Randonnee – “Ne forte ne piano ma sempre lontano” – riflette lo spirito di questo evento, inteso non come una gara, ma come un viaggio attraverso la Lucania, alla scoperta delle sue strade, dei suoi paesaggi e della sua gente.

Il 5 maggio, invece, Uisp Matera e Conad presentano il “Giro dei Bimbi” a Matera dalle ore 16 alle 19.

Si tratta di un pomeriggio di gioco e sport che nasce per condividere una giornata all’insegna del divertimento grazie all’animazione pomeridiana e un percorso bici per bambini da 6 a 10 anni.

Nell’occasione verrà rilasciato una Bicipatente ai partecipanti, oltre che un pass per visitare il Villaggio allestito in occasione della tappa del Giro d’Italia in programma martedì 13 maggio a Matera.

L’11 maggio torna la manifestazione del Bicincittà, il più grande evento su due ruote nella Città dei Sassi.

Il ritrovo è alle ore 11.00 in piazza degli Olmi, per un percorso di circa 7 km: una preziosa occasione per vivere la città in modo nuovo, verso una mobilità più sana, sostenibile e per tutti.

Le iscrizioni sono già possibili presso la sede del Comitato Uisp di Matera (Via Ettore Maiorana, 82).