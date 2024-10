A Matera, Aliano e Valsinni professori e ricercatori provenienti da circa 30 Università nel Mondo. L’iniziativa

Il Centro di ricerca sul Turismo Letterario Centro Tule, dopo l’Università per Stranieri di Perugia (2022) e l’Università dell’Algarve in Portogallo (2023), promuove il suo III Convegno internazionale a Matera, Aliano e Valsinni (Mt) dal 10 al 13 ottobre 2024, dal titolo “Il turismo letterario nei luoghi di confino, esilio e prigionia – Literary tourism in places of confinement, exile and imprisonment”.

Dopo l’accoglienza a Matera di professori e ricercatori provenienti da circa 30 Università nel Mondo, il Convegno si svolgerà ad Aliano, nei luoghi del confino di Carlo Levi resi immortali nel Cristo si è fermato a Eboli nel Parco Letterario “Carlo Levi” e terminerà nel Parco Letterario Isabella Morra di Valsinni per seguire i passi di Benedetto Croce che come mosso da un famelico “bisogno di conoscenza”, visitò il Castello di Isabella Morra Valsinni in cui si venne segregata e si consumò l’esistenza terrena della poetessa, e gli angoli del borgo del Comune di Valsinni che ne furono “muti testimoni, assai poco cangiati nell’aspetto”.

Annoterà il filosofo:

“Ed io ho voluto recarmi nei luoghi dove fu vissuta questa breve vita e cantata questa dolorosa poesia; in quell’estremo lembo della #Basilicata fra il basso Sinni ed il confine calabrese…ero tratto, come suole, dal desiderio di un più sensibile ravvicinamento ai casi del lontano passato…”.

Tra le numerose relazioni anche la testimonianza del Parco Letterario Ernst Bernhard istituito dal Comune di Tarsia nel Campo di concentramento oggi Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti di Tarsia.

Il Centro Tule è stato istituito tre anni fa a Perugia con un accordo sottoscritto da UniserPistoia, i Parchi Letterari e l’Università per Stranieri di Perugia.

Leggi il programma completo: https://parchiletterari.com/eventi-scheda.php?ID=06814

La partecipazione al Convegno è libera.

Di seguito la locandina con i dettagli.