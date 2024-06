A Matera al via percorsi guidati per non vedenti. L’evento di presentazione

Sarà presentato domattina, con una conferenza stampa alle ore 10 nella sala “Mandela” del municipio di Matera, il progetto “LETIsmart”, che sta portando al progressivo allestimento di percorsi guidati in tutta la città, mediante radiofari elettronici letti dello speciale bastone per non vedenti e ipovedenti.

Un’iniziativa realizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) nazionale e provinciale.

Alla conferenza stampa parteciperà il sindaco, Domenico Bennardi, con gli assessori Angelo Cotugno (Innovazione) e Angela Mazzone (Patrimonio).

Con gli amministratori comunali ci sarà:

Marino Attini, componente della Direzione nazionale Uici, ideatore del sistema LETIsmart e per questo insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana dal presidente Mattarella;

Mario Barbuto, presidente nazionale Uici;

Giuseppe Lanzillo, presidente della sezione Uici di Matera,